MHP’deki “ajan” istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan çok konuşulacak mesaj! Paylaştığı ayet olay oldu Altın ve borsa kaybettirdi, döviz kazandırdı! DEM Partili Bakırhan’dan çok konuşulacak “İmralı” iddiası: Öcalan için inşa edilmiş Adamlık yapıp doğalgaz arama projesinden çekildiler! Tazminat ödemeyi bile göze aldılar: Biz artık yokuz İstanbul’a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak Gökyüzünün yeni efendileri geliyor! İşte Türkiye’nin 20 Eurofighter için ödeyeceği para İran savaşını bahane ettiler! Oyunbozanlık yapıp Türkiye'ye verdikleri sözü tutmamaya başladılar Navigasyon kullananlar dikkat: Yaz aylarında her şey değişiyor “Süper muhripler” denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar
Adamlık yapıp doğalgaz arama projesinden çekildiler! Tazminat ödemeyi bile göze aldılar: Biz artık yokuz
Enerji firması Eni son dönemde tartışmalara neden olan sondaj faaliyetleri projesinden resmen çekildiğini duyurdu.

İtalya ve İsrail basınında çıkan haberlerde, Eni'nin, Ratio Energies ve Dana Petroleum firmalarıyla oluşturduğu, İsrail'in "G Blok" olarak belirlediği bölgede doğal gaz arama projesini yürütecek konsorsiyumdan ayrıldığı ifade edildi.

Eni'nin konsorsiyumdan çıkma kararı aldığını, İtalyan enerji haberleri ajansı "Staffetta Quotidiano" ile "Altreconomia" haber sitesine doğruladığı bildirildi.

Altreconomia internet sitesinin haberinde de İtalyan firmasının bu çekilme kararını, Tel Aviv'deki Enerji Bakanlığına "sessizce" ilettiği vurgulandı.

Haberde, İsrail'in yasa dışı şekilde "G Blok" olarak andığı bölgenin yüzde 62'lik kısmının Filistin ekonomik bölgesinde bulunması sebebiyle buradaki doğal gaz arama faaliyetlerinin kamuoyunda tartışma konusu olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Ratio Energies firmasının da Eni'nin konsorsiyumdan çekilme kararını doğruladığı ve İtalyan firmasının geri çekilme nedeniyle ödemek zorunda kalabileceği olası tazminatı değerlendirdiği aktarıldı.

