MHP’deki “ajan” istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan çok konuşulacak mesaj! Paylaştığı ayet olay oldu Altın ve borsa kaybettirdi, döviz kazandırdı! DEM Partili Bakırhan’dan çok konuşulacak “İmralı” iddiası: Öcalan için inşa edilmiş Adamlık yapıp doğalgaz arama projesinden çekildiler! Tazminat ödemeyi bile göze aldılar: Biz artık yokuz İstanbul’a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak Gökyüzünün yeni efendileri geliyor! İşte Türkiye’nin 20 Eurofighter için ödeyeceği para İran savaşını bahane ettiler! Oyunbozanlık yapıp Türkiye'ye verdikleri sözü tutmamaya başladılar Navigasyon kullananlar dikkat: Yaz aylarında her şey değişiyor “Süper muhripler” denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar
İstanbul’a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 26-29 Mart'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programında konuştu. Trabzon'un ulaşımda yeni bir döneme girdiğini açıklayan Uraloğlu, İstanbul'daki yatırımlar hakkında yeni müjdeler verdi. 'Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik.' diyen Uraloğlu, şehrin merkezi alanlarına hızlı ulaşım sağlayacak tünelin yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Öte yandan Uraloğlu, söz konusu tünelden geçişlerin ücretsiz olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 26-29 Mart'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programında konuştu. Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiğini rahatlatmak üzere hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi.

İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden Uraloğlu, "Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Uraloğlu, "İstanbul'umuzda; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek; İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Devam eden projelere ilişkin Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünü oluşturan Nakkaş-Başakşehir kesimindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Sarıyer Kilyos Tüneli projemiz de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli bir kara yolu projemiz. Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne; Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlayacağız." İstanbul'un ulaşım problemini yer üstünden çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul'a yaklaşık bin kilometre raylı sistem hattı gerekli olduğunun altını çizdi.

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın devam eden 27 kilometrelik projesini de bitirdiğimizde 189 kilometre İstanbul'a raylı sistem kazandırmış olacak. Yine Büyükşehir'in yaptıklarıyla beraber bu yaklaşık 400 kilometreye varacak. İstanbul'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmiş olacağız. Yakın zamanda Halkalı-Arnavutköy arasındaki raylı sistem hattını da açarak İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız."

+90 (553) 313 94 23