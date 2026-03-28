İstanbul’a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından 26-29 Mart'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılış programında konuştu. Trabzon'un ulaşımda yeni bir döneme girdiğini açıklayan Uraloğlu, İstanbul'daki yatırımlar hakkında yeni müjdeler verdi. 'Son 24 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 2 trilyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirdik.' diyen Uraloğlu, şehrin merkezi alanlarına hızlı ulaşım sağlayacak tünelin yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Öte yandan Uraloğlu, söz konusu tünelden geçişlerin ücretsiz olduğunu kaydetti.