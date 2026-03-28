İstanbul’a yeni mega proje: Ulaşım ücretsiz olacak

Devam eden projelere ilişkin Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünü oluşturan Nakkaş-Başakşehir kesimindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Sarıyer Kilyos Tüneli projemiz de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli bir kara yolu projemiz. Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne; Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlayacağız." İstanbul'un ulaşım problemini yer üstünden çözmenin mümkün olmadığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul'a yaklaşık bin kilometre raylı sistem hattı gerekli olduğunun altını çizdi.