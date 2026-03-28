DEM Partili Bakırhan’dan çok konuşulacak “İmralı” iddiası: Öcalan için inşa edilmiş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yer inşa edildiğini iddia ederek; "Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.