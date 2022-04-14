Ayasofya’da ikinci sevinç! Cuma günü açılıyor

Ayasofya Medresesi, ihya çalışmalarının ardından 86 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yeniden açılıyor. Ayasofya Medresesi, ihya çalışmalarının ardından 86 yıl sonra yeniden açılıyor. Caminin bitişiğinde bulunan ve 1936’da yıkılan medrese, o dönemki mimari ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Cuma günü kapılarını açacak Ayasofya Medresesi, resmi açılıştan önce kapılarını ilk defa Yeni Şafak’a açtı. 7 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İstanbul Belediyesi tarafından en son ‘Kimsesizler Yurdu’ olarak kullanılan yapı, 1936 yılında Ayasofya Camii müzeye dönüştürülürken yıkıldı. 1987 yılında Kültür Bakanlığınca medresenin temel kazı ve araştırmaları yapıldı. Mevcut kalıntılar ve tarihi belgelerden yola çıkılarak 2014 yılındaki girişimler ile rekonstrüksiyon projesi hazırlandı. 2017’de medresenin rekonstrüksiyonuna başlandı. İslam aleminin önemli simgelerinden olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin arkasında bulunan Fatih Sultan Mehmet döneminde Ali Kuşçu’nun Baş Müderris olarak görev aldığı medrese, tarihi dokusu bozulmadan aslına sadık bir şekilde yeniden hizmete açılıyor. İki katlı inşa edilen medresede 34 oda, 7 uygulama ve araştırma merkezi faaliyet gösterecek. İslam Araştırmaları Merkezi, İslam Yazma Eserler Uygulamalı Araştırma Merkezi, dünyada ilk defa Evliya Çelebi Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama Araştırma Merkezi olacak. Medrese, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile lisansüstü programlara ev sahipliği yapacak.