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Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

2024-01-15 14:44:07
Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

Ayasofya'da yeni dönem başladı. Camiye ibadete gelenlerle birlikte turistik amaçlı ziyaret edenler birbirinden ayrıldı. Turistler, giriş için 25 euro ödeyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden kişilerin girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olarak belirlendi.

#1
Foto - Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının 3'üncü Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi, bugün itibariyle hizmete girdi. Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri yerleştirildi.

#2
Foto - Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda, temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu'nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Bakan Ersoy'un, daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılacağını duyurduğu ziyaretçi yönetim planı uygulaması ile artık tarihi camide uzun kuyruklar oluşmayacak.

#3
Foto - Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

Tarihi caminin güney cephesindeki 2'nci Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampasına gelişleri kontrollü bir şekilde sağlanacak. Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile çıkışları sağlanacak. Galeri bölümüne gelen turistler burada cami harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini inceleyebilecek.

#4
Foto - Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak

Bugün başlayan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek. 

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