2024-01-15 14:44:07 Ayasofya Camii ile ilgili flaş gelişme! Yeni dönem resmen başladı! Bugün itibariyle artık bu olacak
Ayasofya'da yeni dönem başladı. Camiye ibadete gelenlerle birlikte turistik amaçlı ziyaret edenler birbirinden ayrıldı. Turistler, giriş için 25 euro ödeyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden kişilerin girişlerini birbirinden ayırma çalışmaları sona erdi. Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olarak belirlendi.