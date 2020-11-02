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Sağlık
19
Öğrenince şok olacaksınız! Salatalık ile hayatınızı kolaylaştırın

2020-11-02 11:31:50
Öğrenince şok olacaksınız! Salatalık ile hayatınızı kolaylaştırın

Salatalık sadece güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda sağlığa da çok iyi gelir. Ancak salatalık, sağlığınız ve güzelliğiniz için kullanmaktan çok daha fazla kullanım alanına sahip. Evde bir şey temizlemek ya da düzeltmek gerektiğinde, kimyasal ürünlere yönelmek yerine mutfağınıza göz atmanız yeterlidir. Mutfakta kullandığınız pek çok doğal malzeme, farklı işler için hayatınızı kolaylaştırabilir. Örneğin, kapının gıcırtısını geçirmek ya da banyo aynasını temizlemek gibi işler için salatalık kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

#1
Foto - Özellikle uzun ve sıcak bir banyodan sonra aynanın buhar olması kaçınılmazdır. Eliniz ya da bir bezle temizleseniz de bir süre buhar aynadan gitmez. Böyle bir durumda bir salatalık dilimi ile aynanın buharını temizleyebilirsiniz.

Özellikle uzun ve sıcak bir banyodan sonra aynanın buhar olması kaçınılmazdır. Eliniz ya da bir bezle temizleseniz de bir süre buhar aynadan gitmez. Böyle bir durumda bir salatalık dilimi ile aynanın buharını temizleyebilirsiniz.

#2
Foto - Gıcırdayan kapıların menteşelerini yağlayarak sesi kesebilirsiniz ancak kapıda yağ lekerine neden olabilirsiniz. Bunun yerine kağpı menteşelerini salatalık ile ovabilirsiniz.

Gıcırdayan kapıların menteşelerini yağlayarak sesi kesebilirsiniz ancak kapıda yağ lekerine neden olabilirsiniz. Bunun yerine kağpı menteşelerini salatalık ile ovabilirsiniz.

#3
Foto - Deri ayakkabılarınızı parlatmak için salatalıktan faydalanın. Salatalık dilimi ile ayakkabılarınızı ovabilir ve sert ayakkabı cilası kokusu olmadan ihtiyaç duydukları parlaklığı verebilirsiniz.

Deri ayakkabılarınızı parlatmak için salatalıktan faydalanın. Salatalık dilimi ile ayakkabılarınızı ovabilir ve sert ayakkabı cilası kokusu olmadan ihtiyaç duydukları parlaklığı verebilirsiniz.

#4
Foto - Güzellik için salatalık kullanmanın en bilinen yöntemi gözlere salatalık dilimi koymaktır. Salatalığın su ve serinliği iltihabı azaltır ve göz altlarındaki şişliğin geçmesini sağlar.

Güzellik için salatalık kullanmanın en bilinen yöntemi gözlere salatalık dilimi koymaktır. Salatalığın su ve serinliği iltihabı azaltır ve göz altlarındaki şişliğin geçmesini sağlar.

#5
Foto - Salatalığın tadı ve kokusunu severiz ancak bahçe zararlıları bizlerle aynı fikirde değildir. Karıncalar, güveler, akarlar ve yaban arıları gibi böceklerin salatalık kokusundan nefret ettiği bilinir.

Salatalığın tadı ve kokusunu severiz ancak bahçe zararlıları bizlerle aynı fikirde değildir. Karıncalar, güveler, akarlar ve yaban arıları gibi böceklerin salatalık kokusundan nefret ettiği bilinir.

#6
Foto - Paslanmaz çelik lavabo ve armatürlerinizi temizlemek ve parlatmak için onları salatalık ile ovun.

Paslanmaz çelik lavabo ve armatürlerinizi temizlemek ve parlatmak için onları salatalık ile ovun.

#7
Foto - Cildinizi canlandırmak için salatalık buharından yararlanabilirsiniz. Bir tencereye su ile birlikte salatalık dilimleri koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun buharının yüzünüze nüfus etmesi için başınızın üzerine bir havlu koyun ve yüzünüzü buharın üzerine tutun.

Cildinizi canlandırmak için salatalık buharından yararlanabilirsiniz. Bir tencereye su ile birlikte salatalık dilimleri koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun buharının yüzünüze nüfus etmesi için başınızın üzerine bir havlu koyun ve yüzünüzü buharın üzerine tutun.

#8
Foto - Dişlerinizi fırçalayamadığınızda sadece bir dilim salatalık kötü nefesten kurtulmanıza yardımcı olur.

Dişlerinizi fırçalayamadığınızda sadece bir dilim salatalık kötü nefesten kurtulmanıza yardımcı olur.

#9
Foto - Genelde turşularda, salatalarda veya söğüş olarak tükettiğiniz salatalığı tüm vücudunuzun sağlıklı olması için artık daha sık yemelisiniz. Çünkü salatalık mineral, vitamin ve su deposudur. Salatalık dünyada en çok üretilen 4 sebzeden biri ve sağlığınız için en faydalı gıdalardan biridir. Salatalığın şeker hastalığından eklem iltihabına, kolesterolden kansere kadar birçok hastalığa faydası olduğunu biliyor muydunuz? Artık sofralarınızdan salatalığı eksik etmeyin ve gün içinde meyve gibi salatalık atıştırın.

Genelde turşularda, salatalarda veya söğüş olarak tükettiğiniz salatalığı tüm vücudunuzun sağlıklı olması için artık daha sık yemelisiniz. Çünkü salatalık mineral, vitamin ve su deposudur. Salatalık dünyada en çok üretilen 4 sebzeden biri ve sağlığınız için en faydalı gıdalardan biridir. Salatalığın şeker hastalığından eklem iltihabına, kolesterolden kansere kadar birçok hastalığa faydası olduğunu biliyor muydunuz? Artık sofralarınızdan salatalığı eksik etmeyin ve gün içinde meyve gibi salatalık atıştırın.

#10
Foto - Salatalık iç ve dış sıcaklığınızla savaşır: Salatalık yemek mide ekşimesine iyi gelir. Bunun yanı sıra vücudunuzda güneş yanığı oluştuysa cildinize salatalık uygularsanız yanığın etkisini hafifletirsiniz.

Salatalık iç ve dış sıcaklığınızla savaşır: Salatalık yemek mide ekşimesine iyi gelir. Bunun yanı sıra vücudunuzda güneş yanığı oluştuysa cildinize salatalık uygularsanız yanığın etkisini hafifletirsiniz.

#11
Foto - Salatalık vücudun su dengesini sağlar: Yeterince su içmek için meşgulseniz soğuk salatalık yiyin. Çünkü salatalığın yüzde 90´ı sudur. Salatalık kaybettiğiniz suyu çok iyi telafi eder.

Salatalık vücudun su dengesini sağlar: Yeterince su içmek için meşgulseniz soğuk salatalık yiyin. Çünkü salatalığın yüzde 90´ı sudur. Salatalık kaybettiğiniz suyu çok iyi telafi eder.

#12
Foto - Salatalık toksinleri yok eder: Salatalığın içindeki su sanal bir süpürge gibi görev görür ve vücudunuzdaki atık ürünleri silip süpürür. Düzenli olarak salatalık yerseniz, böbrek taşlarınız da eriyip yok olur.

Salatalık toksinleri yok eder: Salatalığın içindeki su sanal bir süpürge gibi görev görür ve vücudunuzdaki atık ürünleri silip süpürür. Düzenli olarak salatalık yerseniz, böbrek taşlarınız da eriyip yok olur.

#13
Foto - Salatalık günlük vitaminleri yerine koyar: Salatalık vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin çoğunu bir günde karşılar. Bağışıklık sistemini destekleyen A, B ve C vitaminleri sizi canlı tutar ve size enerji verir. Salatalığı ıspanak veya havuç suyuyla karıştırırsanız daha güçlü bir sebze suyu elde edersiniz. Salatalığın kabuğu da günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 12´sini karşılar. Salatalık cilt dostu mineraller sağlar: Salatalığın içinde potasyum, magnezyum ve silikon bol miktarda bulunuyor. Bu nedenle spa tedavilerinde salatalık temelli tedaviler uygulanıyor.

Salatalık günlük vitaminleri yerine koyar: Salatalık vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin çoğunu bir günde karşılar. Bağışıklık sistemini destekleyen A, B ve C vitaminleri sizi canlı tutar ve size enerji verir. Salatalığı ıspanak veya havuç suyuyla karıştırırsanız daha güçlü bir sebze suyu elde edersiniz. Salatalığın kabuğu da günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 12´sini karşılar. Salatalık cilt dostu mineraller sağlar: Salatalığın içinde potasyum, magnezyum ve silikon bol miktarda bulunuyor. Bu nedenle spa tedavilerinde salatalık temelli tedaviler uygulanıyor.

#14
Foto - Salatalık sindirime ve kilo vermeye yardım eder: İçindeki bol miktardaki suya ve düşük kaloriye bağlı olarak salatalık kilo vermek isteyenler için ideal bir kaynaktır. Salatalarda veya çorbalarda salatalığı kullanabilirsiniz. Az yağlı yoğurdun yanında salatalığı atıştırmalık yapabilirsiniz. Salatalığı çiğnemek çeneniz için de iyi bir egzersizdir, içerisindeki lif sindirim sisteminiz için faydalı. Her gün salatalık yerseniz kabızlık problemi yaşamazsınız.

Salatalık sindirime ve kilo vermeye yardım eder: İçindeki bol miktardaki suya ve düşük kaloriye bağlı olarak salatalık kilo vermek isteyenler için ideal bir kaynaktır. Salatalarda veya çorbalarda salatalığı kullanabilirsiniz. Az yağlı yoğurdun yanında salatalığı atıştırmalık yapabilirsiniz. Salatalığı çiğnemek çeneniz için de iyi bir egzersizdir, içerisindeki lif sindirim sisteminiz için faydalı. Her gün salatalık yerseniz kabızlık problemi yaşamazsınız.

#15
Foto - Salatalık gözlerinizi eski gücüne kavuşturur: Bir dilim serin salatalığı şişmiş olan gözlerinizin üzerine koyarsanız, salatalığın anti-inflamatuar özelliği sayesinde gözaltı torbalarınız ve şişliğiniz azalır.

Salatalık gözlerinizi eski gücüne kavuşturur: Bir dilim serin salatalığı şişmiş olan gözlerinizin üzerine koyarsanız, salatalığın anti-inflamatuar özelliği sayesinde gözaltı torbalarınız ve şişliğiniz azalır.

#16
Foto - Salatalık kanserle savaşır: Salatalığın içinde secoisolariciresinol, lariciresinol ve pinoresinol isimli polifenolik bileşenler bulunuyor. Bu üç bileşenin yumurtalık, göğüs, prostat ve rahim kanseri gibi bazı kanser riskini azalttığına dair bir bağ belirlendi.

Salatalık kanserle savaşır: Salatalığın içinde secoisolariciresinol, lariciresinol ve pinoresinol isimli polifenolik bileşenler bulunuyor. Bu üç bileşenin yumurtalık, göğüs, prostat ve rahim kanseri gibi bazı kanser riskini azalttığına dair bir bağ belirlendi.

#17
Foto - Şeker hastalığına iyi gelir, kolesterolü düşürür ve kan basıncını kontrol eder: İnsülin üretimi için pankreas hücrelerinin ihtiyaç duyduğu hormon salatalıkta var. Araştırmacılar, salatalığın içinde sterol isimli bir bileşen belirlediler. Bu bileşen kolesterol seviyesini düşürmeye yardım ediyor. Salatalıkta bol miktarda lif, potasyum ve magnezyum bulunuyor. Bu besinler ise kan basıncınızı düzenlemek için oldukça etkilidir. Düşük ve yüksek kan basıncınızı düzenlemek için salatalık yiyebilirsiniz.

Şeker hastalığına iyi gelir, kolesterolü düşürür ve kan basıncını kontrol eder: İnsülin üretimi için pankreas hücrelerinin ihtiyaç duyduğu hormon salatalıkta var. Araştırmacılar, salatalığın içinde sterol isimli bir bileşen belirlediler. Bu bileşen kolesterol seviyesini düşürmeye yardım ediyor. Salatalıkta bol miktarda lif, potasyum ve magnezyum bulunuyor. Bu besinler ise kan basıncınızı düzenlemek için oldukça etkilidir. Düşük ve yüksek kan basıncınızı düzenlemek için salatalık yiyebilirsiniz.

#18
Foto - Salatalık nefesinizi tazeler: Salatalık suyu hastalanmış olan dişetlerinizi iyileştirir ve tazelenmesine yardım eder. Bir dilim salatalığı ağzınızın içinde, dilinizle üst damağınıza bastırarak yaklaşık yarım dakika bekletin. Salatalığın içindeki fitokimyasallar ağzınızda kötü kokuya yol açmaktan sorumlu olan bakterileri öldürecektir.

Salatalık nefesinizi tazeler: Salatalık suyu hastalanmış olan dişetlerinizi iyileştirir ve tazelenmesine yardım eder. Bir dilim salatalığı ağzınızın içinde, dilinizle üst damağınıza bastırarak yaklaşık yarım dakika bekletin. Salatalığın içindeki fitokimyasallar ağzınızda kötü kokuya yol açmaktan sorumlu olan bakterileri öldürecektir.

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