Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

AYAKKABILARDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR? Ayakkabı üreticileri, bu küçük delikleri rastgele ya da sadece estetik kaygılarla tasarlamıyor. Aksine, spor ve günlük kullanım sırasında ayakkabının ayağa daha iyi uyum sağlaması, konforun artması ve kullanım süresinin uzaması için bu detay bilinçli şekilde ekleniyor.