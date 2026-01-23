  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!
Giriş Tarihi:

Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

Spor ayakkabılarımızda bulunan deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı. İşte ayakkabılardaki deliklerin işlevi…

Foto - Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

Gün içinde defalarca giyip çıkardığımız ayakkabılarda yer alan bazı detaylar, çoğu zaman fark edilmeden geçiliyor. Özellikle spor ayakkabıların yan kısımlarında bulunan küçük delikler, pek çok kişinin aklında soru işareti bırakıyor. Öte yandan bu deliklerin ne işe yaradığı ise ilk kez duyanları şaşırtıyor.

Foto - Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

AYAKKABILARDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR? Ayakkabı üreticileri, bu küçük delikleri rastgele ya da sadece estetik kaygılarla tasarlamıyor. Aksine, spor ve günlük kullanım sırasında ayakkabının ayağa daha iyi uyum sağlaması, konforun artması ve kullanım süresinin uzaması için bu detay bilinçli şekilde ekleniyor.

Foto - Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

Zamanla farklı modellerde benzer deliklerin yer alması da bunun bir tesadüf olmadığını gösteriyor.

Foto - Ayakkabılardaki deliklerin ne işe yaradığı ortaya çıktı! Meğer sadece görsel değilmiş!

Ayakkabılardaki bu deliklerin en bilinen işlevi, hava sirkülasyonunu artırmak. Ayak gün boyu kapalı kaldığında terleme kaçınılmaz oluyor. Delikler sayesinde ayakkabı içinde hava dolaşımı sağlanıyor, bu da hem terlemeyi azaltıyor hem de kötü kokuların oluşmasını engelliyor./ kaynak: ensonhaber

