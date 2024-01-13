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Dünya
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Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

2024-01-13 17:26:27
Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

NASA, üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi. Bu durum ise ortaya pek çok söylenti çıkmasına yol açtı.

#1
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi. NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

#2
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi. NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı. Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti. Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor. İnsanlığın Ay'a ilk ayak basmasının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçti. Bu teorilerin hiçbirinin gerçeklikle bir ilgisi olmasa da, bu onların bir orman yangını gibi yayılmasını engellemedi.

#4
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

NASA'nın merakla beklenen Ay'a dönüşünü 2026 yılına ertelemesiyle birlikte, sosyal medya bir kez daha insanoğlunun Ay uydumuzu hiç ziyaret etmediği iddialarıyla dolup taştı. Geciken görevler bazı şüphecilerin 'ilk seferinde nasıl yaptıklarını anlayamadıklarını' iddia etmelerine bile yol açtı. Bir yorumcu şunları yazdı: 'Ay'a tekrar inmeye hazırlanma şeklinize bakılırsa, ilk kez gerçekten Ay Gezisi planlıyormuşsunuz gibi görünüyor.

#5
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

Bir başkası ise şöyle yazdı: 'Görünüşe göre ilk seferinde nasıl yaptıklarını anlayamıyorlar. Bir diğeri de şunları ekledi: 'Asla başka bir "aya iniş" numarası yapmayacaklar'.Ay'a iniş komplosu, Amerika'nın 1969 yılında Apollo 11'in Ay'a inişini hiçbir zaman tamamlamadığını iddia etmektedir.

#6
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

Komplo teorisyenleri daha ziyade NASA'nın Dünya'daki bir stüdyoda sahte görüntüler çektiğine ve bu görüntülerin dünyanın dört bir yanındaki insanlara yayınlandığına inanıyor. Motivasyonun ABD'nin uzay yarışını kazanma konusundaki çaresizliği olduğu iddia ediliyor, ancak bazı daha çılgın teoriler Ay'ın var olmadığı ya da düz olduğu için sahte olduğunu iddia ediyor. Garip bir şekilde, bu teoriler sıklıkla Ay'a iniş görüntülerinin bir önceki yıl 2001: A Space Odyssey filmini çeken Stanley Kubrick tarafından yönetildiğini de iddia etmektedir. Bu fikirler NASA'nın gecikmelerinin ardından sosyal medyada bir kez daha su yüzüne çıktı ve bir yorumcu şunları yazdı: 'Nasa bir aldatmaca, Ay'a iniş bir aldatmacaydı, her yerde Kubrick'in parmak izleri var'. The Flat Earther adını kullanan bir başka X kullanıcısı ise şunları yazdı: 'Görünüşe göre NASA artık o kadar beceriksiz ki, üstün CGI'a erişimleri olmasına rağmen bir başka sahte Ay'a iniş sahneleyemiyorlar'. Hatta bir X kullanıcısı Ay'a inişi 'insanlık tarihinin en büyük sahtekarlıklarından biri' olarak nitelendirdi ve Ay'a iniş çekimlerinin sözde 'sahne arkası' görüntülerini paylaştı. Nasa'ya göre bu teorilerin hiçbirinde doğruluk payı yok. Apollo 11 görevi Ay'a indiğinde, mürettebat etrafta dolaşıp fotoğraf çekmekten daha fazlasını yaptı. Ayrıca Ay'ın yüzeyine dev bir ayna gibi işlev gören 100 cam prizmadan oluşan bir retroreflektör dizisi yerleştirdiler. Bu sayede Dünya'daki gözlemevleri Ay'a lazer gönderebiliyor ve ikisi arasındaki mesafeyi doğru bir şekilde belirleyebiliyor. Bu aynalar günümüzde de işlevini sürdürmekte ve herkesin bunu kolayca test etmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, iniş aslında Dünya'daki astronomlar tarafından canlı olarak gözlemlendi.

#7
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

1) "AY'DA RÜZGAR YOK AMA ABD BAYRAĞI DALGALANIYOR" Komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan bir diğer yaygın iddia ise Buzz Aldrin'in Amerikan Bayrağını selamladığı bir görüntüye odaklanıyor. Fotoğraftaki bayrak daha yakından incelendiğinde, onu yukarıda tutan metal bir direk olduğu açıkça görülmektedir. Bayrak yolda dört gün boyunca saklandıktan sonra buruşur ve tam da Ay'da rüzgar olmadığı ve yerçekimi az olduğu için buruşuk kalır.

#8
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

2) AY'DA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERDE YILDIZLAR NEDEN GÖRÜNMÜYOR? Son olarak, komplo teorisyenleri Ay'ın tüm fotoğraflarının gökyüzünde herhangi bir yıldız göstermediğine dikkat çekmektedir. Eğer bu görüntü Ay'da çekilmiş olsaydı, atmosferin olmaması nedeniyle gökyüzünün yıldızlarla dolu olması gerekmez miydi? Ay yüzeyinin net görüntülerini yakalayabilmek için kameranın düşük diyafram açıklığına ve yüksek enstantane hızına ihtiyacı vardı; bu da yıldızların filmde görünmeyeceği anlamına geliyordu. Cheshire'daki Jodrell Bank radyo teleskobunda Sir Bernard Lovell ve ekibi Ay'a inen aracın kesin rotasını doğru bir şekilde kaydetti. Jodrell Bank arşivlerinde hala mevcut olan radyo sinyallerinin kayıtlarında, Neil Armstrong'un aracın kontrolünü manuel olarak ele aldığı anı bile görebilirsiniz. 3) FOTOĞRAFTAKİ GÖLGELERİ AÇIKLADILAR En yaygın komplo iddialarından biri, Neil Armstrong tarafından çekilen bir fotoğraftaki gölgelerin paralel olmadığıdır. Yapılan açıklamaya göre işte bunun nedeni: Ancak Dünya'da bile iki paralel çizginin paralel görünmediği durumları gözlemlemek kolaydır. Ay gününde çekildikleri için astronotların ve araçların Güneş tarafından parlak bir şekilde aydınlatıldığını fark edeceksiniz.

#9
Foto - Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

İNSANLAR NEDEN AY'A GİDİLDİĞİNE İNANMIYOR? Profesör Douglas konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: 'İnsanlar neler olup bittiğini anlamanın yollarını arıyor ve zor durumlarla, beklenmedik ve üzücü bilgilerle başa çıkmanın yollarını arıyor. "Basit bir açıklama da çoğu zaman pek cazip değildir. İnsanlar büyük bir olayın aynı zamanda büyük ya da daha kötü bir nedeni olması gerektiğini düşünürler, bu yüzden komplo teorileri birçok durumda çekici olabilir. Dr. Jolley ise, Ay'a iniş komplosunun, insanların bu radikal güvensizlikle uğraşırken dünyayı anlamlandırmaya çalışmasından doğmuş olabileceğini söylüyor. 'Her şey şüpheden kaynaklanıyor. Eğer size zarar vermeye çalışan kötü bir grup varsa, muhtemelen aynı şeyi yapmaya çalışan başka bir grup daha vardır. Bu aynı zamanda X'te Ay'a inişle ilgili komploları paylaşan yorumcuların çoğunun neden aşı karşıtı ve düz Dünya komplolarını da desteklediğini açıklıyor. Kaynak: Kanal 7- Daily Mail

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