Ay'a iniş erteledi! NASA'nın hayali başlamadan bitti mi?

Komplo teorisyenleri daha ziyade NASA'nın Dünya'daki bir stüdyoda sahte görüntüler çektiğine ve bu görüntülerin dünyanın dört bir yanındaki insanlara yayınlandığına inanıyor. Motivasyonun ABD'nin uzay yarışını kazanma konusundaki çaresizliği olduğu iddia ediliyor, ancak bazı daha çılgın teoriler Ay'ın var olmadığı ya da düz olduğu için sahte olduğunu iddia ediyor. Garip bir şekilde, bu teoriler sıklıkla Ay'a iniş görüntülerinin bir önceki yıl 2001: A Space Odyssey filmini çeken Stanley Kubrick tarafından yönetildiğini de iddia etmektedir. Bu fikirler NASA'nın gecikmelerinin ardından sosyal medyada bir kez daha su yüzüne çıktı ve bir yorumcu şunları yazdı: 'Nasa bir aldatmaca, Ay'a iniş bir aldatmacaydı, her yerde Kubrick'in parmak izleri var'. The Flat Earther adını kullanan bir başka X kullanıcısı ise şunları yazdı: 'Görünüşe göre NASA artık o kadar beceriksiz ki, üstün CGI'a erişimleri olmasına rağmen bir başka sahte Ay'a iniş sahneleyemiyorlar'. Hatta bir X kullanıcısı Ay'a inişi 'insanlık tarihinin en büyük sahtekarlıklarından biri' olarak nitelendirdi ve Ay'a iniş çekimlerinin sözde 'sahne arkası' görüntülerini paylaştı. Nasa'ya göre bu teorilerin hiçbirinde doğruluk payı yok. Apollo 11 görevi Ay'a indiğinde, mürettebat etrafta dolaşıp fotoğraf çekmekten daha fazlasını yaptı. Ayrıca Ay'ın yüzeyine dev bir ayna gibi işlev gören 100 cam prizmadan oluşan bir retroreflektör dizisi yerleştirdiler. Bu sayede Dünya'daki gözlemevleri Ay'a lazer gönderebiliyor ve ikisi arasındaki mesafeyi doğru bir şekilde belirleyebiliyor. Bu aynalar günümüzde de işlevini sürdürmekte ve herkesin bunu kolayca test etmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, iniş aslında Dünya'daki astronomlar tarafından canlı olarak gözlemlendi.