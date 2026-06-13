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Cebinden çıkan kimliği görünce şok geçirdi! 8 km'yi ışık hızıyla aştı! A101'den indirim şov! Tarih verildi, kaçıranlar 'ahlar vahlar' edecek Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta Katil İsrail'den dünyaya utanç vesikası: Gazze'de can kaybı 73 bin sınırında Milyonlarca vatandaşa müjde! Devlet borçları siliyor, 72 aya varan tarihi yapılandırma dönemi başlıyor! Ne anlama geliyor? 2 devin ceo’suna ‘Turkuaz kart’ sürprizi Papağan Trump! İşte 30 kez tekrarladığı kelime Türkiye ile savaşa hazırlanan ülkede deprem: Askerler rahatsız oldu, kışlaları terk etmeye başladı ABD'de yapay zeka davası!
#1
Foto - Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

#2
Foto - Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta

İstanbul Havalimanı bu dönemde, yüzde 88 zamanında kalkış dakikliği performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

#3
Foto - Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta

İstanbul'daki havalimanlarını Oslo Havalimanı yüzde 85, Kopenhag Havalimanı yüzde 84, Viyana Havalimanı yüzde 81 oranında zamanında kalkış performanslarıyla takip etti.

#4
Foto - Avrupa’yı solladılar! İstanbul’un havalimanları bu işte usta

Antalya Havalimanı yüzde 78 zamanında kalkış dakikliği oranıyla 6'ncı sırada yer alırken, Londra Gatwick yüzde 61, Paris Charles de Gaulle yüzde 60, Atina yüzde 59, Palma De Mallorca yüzde 58, Lizbon yüzde 50 oranıyla Avrupa'nın en kötü zamanında kalkış dakikliği performansı kaydeden havalimanları olarak kayıtlara geçti.

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