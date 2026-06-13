Ali Rıza Demircan'dan hassas uyarı: İlke inkilaplara iman devam edecekse niçin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz

ASIRLIK YÖNETİCİLER ARASINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN YERİ Son yüz yıllık tarihimizin iz bırakmış, ihtilalci ve üst düzey yöneticilerine bakalım: Kamâl Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Fahri Korutürk, Ahmet Necdet Sezer, Tansu Çiller, Abdullah Gül… Yazılı ve görsel yayınlarımızda bütün bu isimleri hatırlayarak ve Necmettin Erbakan hocamızı hariç tutarak, bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın son yüz yıllık tarihimizin açık ara en başarılı yöneticilerinden olduğunu dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim ve ekonomi yönetimini onlarca makale ile eleştirmiş bir kişi olarak bana, onun pek çok eksiğini Mehmet Pamak kardeşimin ağzı ile dile getirerek yerseniz bile savunmaya geçmem, yalnızca şunu söylerim: