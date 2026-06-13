Ali Rıza Demircan'dan hassas uyarı: İlke inkilaplara iman devam edecekse niçin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz

Kamâl Atatürk ve bir avuç arkadaşı, savaştığımız ülkelerin kültürleri ile özdeşleştirici ilke ve inkılaplarını milletimize sorarak mı yaptı? Milletimiz 1876 ve 1908 ve hatta 1920 seçim tecrübelerini geçirmişti. Referandum yapılabilirdi. Saygıyla andığımız 1920 ruhu ve 1921 anayasasına ne oldu? Devletinin dinini İslam olarak belirleyen ve 26. maddesi ile Şeriat hükümlerinin korunması ve uygulanması görevini Büyük Millet Meclisi’ne veren 1924 Anayasası uygulamada nasıl çiğnenebildi? Ölümü üzerinden bir asra yakın bir süre geçmiş ve yaptıkları tartışılmaksızın kabul ettirilmiş olan Kamâl Atatürk ve bir avuç arkadaşının Batı’dan tercüme ettirdiği yasaların ve uygulamaların ruhu devam edecekse TBMM ve Yeni Anayasa’ya ne gerek var? İnanç ve yaşam dünyamıza yabancı olup ithal bir ürün olan Laiklik bile bir gereklilik değildir. Anayasa’da da yer almamalıdır. Çünkü özel bir makalemizde açıklamaya çalıştığımız üzere “Laiklik akıl ve bilim dışı bir hurafedir ve ana vasfı –bizde uygulandığı gibi- din düşmanlığı değilse de İslam karşıtlığıdır.” İlk asırlarında pek çok inancı ve ırkı içinde barındırıp adalet ve merhametle yöneten Osmanlı laik miydi? Azınlıklar bile inanç, günlük yaşayış ve özel hukuk alanlarında sağlanan geniş özgürlüklerden yararlanırlardı. İlla da laiklik denilecekse demokratik talepler ve evrensel hukuk ilkelerinden hareketle tanımı yapılmalıdır. Milletimizin İslam’ı da içine alan demokratik tercihlerinin önü kesilmemeli ve insanımız evrensel haklarından yoksun bırakılmamalıdır.