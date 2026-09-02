  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı bizzat devreye girdi! Bunu yapan memurlar resmen hapı yuttu Bodrum’a demir attı! Dev yatın sahibi de değeri de Fenerbahçe detayı da ayrı olay Şırnak’ta artık silah sesi değil, halay sesi var! Aşiret düğününde Erdoğan’a teşekkür İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan alacakları konuşuluyordu: Şaşırtmadılar, İsrail menşeli füzeyi ateşlediler Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kritik karar! İptal edildi, artık ücret alınamayacak Tıp dünyası açıkladı! Beynimiz kaç yaşında? Akrepler zehirleri için yetiştiriliyor! Samsun’da sıra dışı merkez Balıkesir'de heyecan veren tarihi keşif! O villa gün yüzüne çıktı: Roma dönemi zümrüt madenleriyle bağlantısı bulunuyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Almanya ile ortak yürüttüğü savaş uçağı projesini rafa kaldıran Fransız havacılık devi Dassault Aviation, tamamen ulusal imkanlarla geliştirilen hipersonik nükleer füze taşıma kapasiteli "Süper Rafale" F5 için kolları sıvadı. 2033-2035 yılları arasında Fransız ordusunun envanterine girmesi planlanan bu teknoloji harikası uçak, yeni T-REX motoru ve dionn öncü İHA'larıyla birlikte küresel havacılık pazarında tüm dengeleri alt üst edecek. Paris yönetimi, milyar dolarlık bu dev projeyle geleceğin hava savaşlarında bağımsız bir süper güç olmayı hedefliyor.

#1
Foto - Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation, Rafale çok amaçlı savaş uçağının F5 standardı olarak adlandırılan yeni versiyonunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket içinde "süper Rafale" olarak tanımlanan yeni modelin, 2033 ile 2035 yılları arasında Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanıyor. Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, projenin Fransız ordusunun doğrudan bir gereksinimi olduğunu ve teslimat takvimine sadık kalmayı hedeflediklerini belirtti. Almanya ve Fransa'nın ortak yürüttüğü Gelecek Savaş Hava Sistemi (FCAS) projesinde Airbus ile yaşanan rol paylaşımı anlaşmazlıklarının ardından Paris yönetimi, kendi ulusal platformunu geliştirmeye ağırlık verme kararı aldı.

#2
Foto - Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Trappier mevcut durumda yabancı bir ortaklarının bulunmadığını söylese de gelecekteki olası ortaklıklara açık kapı bıraktı. Fransa'nın askeri programlama mevzuatı uyarınca teslim edilecek yaklaşık iki düzine uçağın doğrudan F5 standardında üretilmesi öngörülürken, F5'in uluslararası müşterilere ihracatının en erken 2035 yılında başlaması bekleniyor.

#3
Foto - Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Teknolojik altyapısı kapsamlı biçimde yenilenen F5 standardı; yeni bir radar sistemi, güçlendirilmiş bilgi işlem mimarisi ve geliştirilmiş Spectra elektronik harp sistemi ile donatılacak.

#4
Foto - Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Uçak için ayrıca yaklaşık 9 ton itme gücü üreten yeni T-REX motoru geliştiriliyor. Rafale F5'i Fransız stratejik caydırıcılık sisteminin temel unsurlarından biri haline getirecek en kritik yenilik ise mevcut ASMPA-R füzelerinin yerini alması planlanan ASN4G hipersonik nükleer füzesini taşıma kapasitesi olacak.

#5
Foto - Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Bunun yanı sıra nEUROn prototipi temel alınarak tasarlanan düşük görünürlüklü bir savaş insansız hava aracı (İHA) ile entegre çalışabilme yeteneği uçak için belirleyici bir nitelik taşıyor. İnsansız platform ön saflarda keşif yapıp düşman hava savunma sistemlerini baskılamak üzere görevlendirilirken, Rafale ana muharebe platformu işlevini üstlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!
Gündem

Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!

FETÖ’cülerin ardından Alihan Kuriş’in de avukatlığına soyunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a önemli bir uyarı geldi.
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Arif Kocabıyık kimdir?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakala..
Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesİ'ne gitti. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali..
Bitlisli Belkıs, Bitlislileri ayağa kaldırdı! Adliyeye koşup suç duyuruşundu bulundular
Gündem

Bitlisli Belkıs, Bitlislileri ayağa kaldırdı! Adliyeye koşup suç duyuruşundu bulundular

Sinemalarda vizyona giren "Kıble: Bitlisli Belkıs" filmi, Bitlislileri ayağa kaldırdı. Bakırköy Adalet Sarayı'na giden Bitlisli sivil toplum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23