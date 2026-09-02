Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek
Almanya ile ortak yürüttüğü savaş uçağı projesini rafa kaldıran Fransız havacılık devi Dassault Aviation, tamamen ulusal imkanlarla geliştirilen hipersonik nükleer füze taşıma kapasiteli "Süper Rafale" F5 için kolları sıvadı. 2033-2035 yılları arasında Fransız ordusunun envanterine girmesi planlanan bu teknoloji harikası uçak, yeni T-REX motoru ve dionn öncü İHA'larıyla birlikte küresel havacılık pazarında tüm dengeleri alt üst edecek. Paris yönetimi, milyar dolarlık bu dev projeyle geleceğin hava savaşlarında bağımsız bir süper güç olmayı hedefliyor.