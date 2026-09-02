Avrupa’yı sallayan çılgın hamle: Hipersonik savaş uçağı üretilecek

Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation, Rafale çok amaçlı savaş uçağının F5 standardı olarak adlandırılan yeni versiyonunun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket içinde "süper Rafale" olarak tanımlanan yeni modelin, 2033 ile 2035 yılları arasında Fransız Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanıyor. Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, projenin Fransız ordusunun doğrudan bir gereksinimi olduğunu ve teslimat takvimine sadık kalmayı hedeflediklerini belirtti. Almanya ve Fransa'nın ortak yürüttüğü Gelecek Savaş Hava Sistemi (FCAS) projesinde Airbus ile yaşanan rol paylaşımı anlaşmazlıklarının ardından Paris yönetimi, kendi ulusal platformunu geliştirmeye ağırlık verme kararı aldı.