Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Berlin ise her iki dayatmanın da kendileri adına son derece geçersiz olduğunu çünkü ne nükleer ne de savaş gemisi adına bir planı olmadıklarını en üst düzeyde kamuoyuna duyurdu. Bu noktada gözden kaçmaması gereken asıl meselelerden biri FCAS projesini bekleyen başka Avrupa ülkelerinin de olmasıydı… Ancak günün sonunda Avrupa’nın en iddialı savunma sanayii projelerinden biri şimdilik iptal oldu. Bu yaşananlar gözleri bir kez daha Türkiye’ye ve doğal olarak yeni nesil savaş uçağı KAAN’a çevirdi. Her ne kadar KAAN şimdilik 5. nesil olsa da Türkiye’nin 6. nesil savaş uçağı için de çalıştığı biliniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun “KAAN üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Avrupalı ülkeler de 6. nesil savaş uçağı üretebilme hedefinde. Biz de. Ve biz onlardan önce yapacağız” vurgusu önemli. Peki, gerçekten de Avrupa, krizlerin tam ortasındayken ‘acil ihtiyaç’ kapsamında KAAN’a yönelir mi?