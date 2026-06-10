Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü
Almanya ve Fransa’nın ‘birlikte geliştireceğiz’ diye yola çıktığı 6. Nesil Savaş Uçağı projesi (FCAS), kaynak kodları ve nükleer silah dayatmaları yüzünden resmen sonlandırıldı. Avrupa’nın ortak savunma sanayii ekosistemi kurma rüyası saniyeler içinde paramparça olurken, ABD hariç yeni nesil bir savaş uçağını kendi başına uçurabilen tek NATO ülkesi olan Türkiye, KAAN destanıyla küresel dengeleri altüst etti. Krizlerin ortasında çaresiz kalan kıta ülkelerinin tek çıkış yolu artık Türk mühendisliğinin gururu KAAN.