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Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü
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Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Almanya ve Fransa’nın ‘birlikte geliştireceğiz’ diye yola çıktığı 6. Nesil Savaş Uçağı projesi (FCAS), kaynak kodları ve nükleer silah dayatmaları yüzünden resmen sonlandırıldı. Avrupa’nın ortak savunma sanayii ekosistemi kurma rüyası saniyeler içinde paramparça olurken, ABD hariç yeni nesil bir savaş uçağını kendi başına uçurabilen tek NATO ülkesi olan Türkiye, KAAN destanıyla küresel dengeleri altüst etti. Krizlerin ortasında çaresiz kalan kıta ülkelerinin tek çıkış yolu artık Türk mühendisliğinin gururu KAAN.

#1
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Yıllardır kendi savunma ekosistemlerini kuracakları iddiasıyla caka satan Avrupa devleri, sinsi egemenlik kavgaları neticesinde tarihi bir çöküş yaşadı. Almanya ile Fransa’nın milyarlarca euro bütçeyle başlattığı 6. Nesil Savaş Uçağı programının resmen iptal edildiği öğrenildi. Fransa’nın yazılım, kaynak kodları ve fikri mülkiyet haklarında tek yetkili olma inadı ile nükleer silah taşıma dayatmalarına karşı Berlin’in "sadece parça üreten taraf olmayı kabul etmiyoruz" resti, projenin sonunu getirdi. İngiltere, İtalya ve Japonya ortaklığındaki Tempest (GCAP) projesinin de takvimsel olarak çöküşe geçmesiyle birlikte, ABD’nin F-35 programındaki sinsi yazılım kısıtlamalarından ve öngörülemeyen maliyetlerinden bıkan kıta ülkelerinin rotayı tamamen yerli ve milli imkanlarla gökyüzüyle buluşan KAAN, HÜRJET, ANKA-3 ve KIZILELMA gibi Türk sistemlerine çevirmesinin kaçınılmaz bir hakikat olduğu belirlendi.

#2
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

TRT Haber’de yer alan habere göre, Almanya ile Fransa’nın birlikte geliştirmek için yola çıktığı 6. Nesil Savaş Uçağı programı iptal edildi. Avrupa’daki diğer ortak savaş uçağı programları da hedeflenen takvimin gerisinde. Kıta ülkeleri için en ideal çözümlerden biri Türk savaş uçağı KAAN olabilir…

#3
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Avrupa’nın el birliğiyle yeni bir savunma sanayii ekosistemi inşa edebilmesi meselesi gündemin en sıcak maddelerinden. Ancak böyle bir ortamda gelen bir haber bu hedefe dair kafa karışıklığına neden oldu. Almanya ve Fransa’nın ‘birlikte geliştireceğiz’ diye duyurduğu 6. Nesil Savaş Uçağı projesi FCAS resmen sonlandırıldı. Elbette meselenin çok farklı boyutları var. Ancak Avrupa medyasına göre en kritik sorunlardan biri yazılım, kaynak kodları, fikri mülkiyet hakkı gibi stratejik alanlar.

#4
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

İddialara göre Fransa asıl birikimin kendinde olduğunu ve söz konusu tasarruflarda da Paris’in tek yetkili olmasını dayattı. Almanlar ise milyarlarca euro harcayacakları bir projede ‘sadece parça üreten taraf’ olmayı kabul etmedi. Bir diğer anlaşmazlık ise ülkelerin operasyonel hedefleriyle ilgiliydi. Bilindiği üzere Fransa, Avrupa’nın en önemli nükleer güçlerinden biri. Bu nedenle yeni uçağın nükleer silah taşıyabilmesi ve uçak gemilerine iniş-kalkış yapabilmesi onlar için ‘olmazsa olmaz’ başlıklardan biriydi.

#5
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Berlin ise her iki dayatmanın da kendileri adına son derece geçersiz olduğunu çünkü ne nükleer ne de savaş gemisi adına bir planı olmadıklarını en üst düzeyde kamuoyuna duyurdu. Bu noktada gözden kaçmaması gereken asıl meselelerden biri FCAS projesini bekleyen başka Avrupa ülkelerinin de olmasıydı… Ancak günün sonunda Avrupa’nın en iddialı savunma sanayii projelerinden biri şimdilik iptal oldu. Bu yaşananlar gözleri bir kez daha Türkiye’ye ve doğal olarak yeni nesil savaş uçağı KAAN’a çevirdi. Her ne kadar KAAN şimdilik 5. nesil olsa da Türkiye’nin 6. nesil savaş uçağı için de çalıştığı biliniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun “KAAN üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Avrupalı ülkeler de 6. nesil savaş uçağı üretebilme hedefinde. Biz de. Ve biz onlardan önce yapacağız” vurgusu önemli. Peki, gerçekten de Avrupa, krizlerin tam ortasındayken ‘acil ihtiyaç’ kapsamında KAAN’a yönelir mi?

#6
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

AVRUPA ÜLKELERİNİN DİKKATİ KAAN’A KAYABİLİR Akademisyen Barın Kayaoğlu süreci hayli yakından takip eden isimlerden biri… Kayaoğlu’na göre FCAS’ın iflasıyla dünya genelinde artan jeopolitik belirsizlikleri birlikte okuduğunuzda ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye daha önce İspanya ile HÜRJET konusunda anlaşmaya vardı. “Üretilecek HÜRJET’lerin performansı ve diğer taraftan TUSAŞ’ın yeni üreteceği KAAN prototiplerinin ortaya koyacağı kabiliyetler Avrupa ülkelerinin talebini doğrudan etkileyecek hususlar” diyor Kayaoğlu.

#7
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

İspanya eskiyen savaş uçaklarının yerine yenilerini koyma niyetinde. ABD’den F-35 alımını iptal ettiklerini, FCAS ve Eurofighter’a yöneleceklerini duyurmuşlardı. Madrid yönetimi tarihi net olmasa da 20 yeni Eurofighter alacak. Ancak burada da üretim hattının ağzına kadar dolu olması sorunu boy gösteriyor.

#8
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

AVRUPA’DAKİ DİĞER PROJELERİN DURUMU DA PEK PARLAK DEĞİL Avrupa’da bir diğer savaş uçağı projesi de ilk etapta ismi TEMPEST olarak duyurulan ancak bugünlerde GCAP olarak bilinen ortaklık. Burada İngiltere, İtalya ve Japonya 6. nesil savaş uçağı yapma hedefinde. Yapay zeka odaklı, sürü İHA/SİHA’ları da yönetebilecek bulut tabanlı bir muhabere ağının inşa edilmesini kapsayan bu projede de takvimin ciddi şekilde sarkma ihtimali var. Gelinen noktada, ABD hariç yeni nesil bir savaş uçağını kendi başına uçurabilen tek NATO ülkesi Türkiye.

#9
Foto - Avrupa’nın dev projesi resmen çöktü! Gözler Türk çeliği KAAN’a döndü

Barın Kayaoğlu, savaş tamtamlarının çok daha güçlü duyulmaya başladığı bugünlerde kimsenin uzun yıllar bekleyecek durumda olmadığının altını çiziyor. Ardından da sözlerini şöyle tamamlıyor: “Avrupa ülkeleri yeni uçaklar için ABD'ye F-35 hatta F-47 talebiyle de gidebilir… Ancak orada da bazı riskler var. ABD'nin F-35 projesinde öngörülemeyen şekilde artan masrafları soru işareti. Ayrıca, İsrail dışındaki ülkelere kullanım, yazılım güncellemeleri ve operasyonel otonomi konusunda getirdiği kısıtlamalar da sıkıntılı olabilecek detaylar. Tüm bunların ışığında Türkiye’nin KAAN, ANKA-3 ve KIZILELMA gibi son derece gelişmiş ve her biri gökyüzüyle buluşmuş sistemlerle daha güçlü pozisyona yükselmesi muhtemel. Öte yandan Türkiye, İspanya'ya yaptığı Hürjet satışında olduğu gibi, alıcı ülkenin kendi alt sistemlerini de ürüne entegre etmesine müsaade eden iş birliklerine açık."

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