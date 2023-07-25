Avrupa’dan bile akın ediyorlar! Karadenizli işi müthiş fikir

Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi (Livera) Düzler Mevkiinde Livera Camping, muhteşem doğasının yanında Türk oba çadırı kültürüyle müşterilerine hizmet veriyor. Girişimci Salih Kantarcı ve eşi Ayşegül Kantarcı, doğaya zarar vermeden doğa ile iç içe Türk oba kültürünü andıran mekanı ile her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Tesiste tamamen kendi el becerisi ile kamış ve branda ile yaptığı 24 otantik çadıra Türk boylarının ismini koyan Kantarcı, özellikle Avrupa ülkelerinden tesise ilgi olduğunu söyledi. 24 Oğuz boyunun adını verdiği çadırların aydınlanmasında da toprak altına gömülen kablolar ulaştıran güneş enerjisinden üretilen elektrikle sağlandığını belirten Kantarcı, “Bu hikaye aslında kendi geleneğimizi kültürümüzü tarihimizi yansıtmak insanlara bu bölgenin güzelliğini tanıtmak hep içimde bir tutkuydu. Onu fırsata çevirmeye çalıştık. Özellikle 24 tane çadır yaptık. Eski Türk Oğuz boylarını gündeme getirmeye çalıştık. Çadırlara isimlerini verdik. Buraya gelen bazı insanlar bilmiyor onlara da anlatıyoruz” dedi.