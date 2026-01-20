  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanından 7 üzerinde deprem uyarısı Ünlülere uyuşturucu operasyonlarında flaş gelişme! Hürriyet gazetesi yazarı ve ünlü işadamının oğlu gözaltına alındı Kar yağınca masala döndü! “Ağaç tünel yol” büyüledi Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz Whatsapp'tan uyarı geldi: 5 ay sonra resmen kapanıyor! Ortalık kızışıyor! İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum Otomobil devinden SUV kampanyası: Bütün versiyonlarda indirime gidildi Hakan Fidan hamlesi yerlerinden hoplattı! Yedek asker ve saldırı senaryosu için tarih verdiler Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland emellerine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine (İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya) ilan ettiği ek gümrük vergileri, küresel piyasalarda deprem etkisi oluşturdu. Peki vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

#1
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Trump'ın hamlesi sonrası Avrupa borsalarında hisseler çakılırken, analistler özellikle şu sektörlerdeki risklere dikkat çekti. 1 Şubat itibarıyla olarak başlayacak ve 1 Haziran’da yüzde 25’e çıkacak olan tarifeler; otomotivden lükse, ilaçtan enerjiye kadar Avrupa’nın can damarı olan sektörleri hedef alıyor. AB’nin 93 milyar euroluk misilleme hazırlığı ise tarihin en büyük ticaret savaşlarından birinin kapıda olduğunu gösteriyor.

#2
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Trump’ın gümrük vergisi hamlesi, Avrupalı büyük şirketlerin hisselerinde düşüşe yol açtı. Gerilimin, başta otomotiv, ilaç ve enerji olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor Grönland üzerinden ABD ile Avrupa Birliği arasında temaslar sürerken Trump, kendisine karşı çıkan İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, bu ülkeler için söz konusu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını da duyurdu. Trump’ın tarife açıklamasının ardından Avrupalı liderler bir araya gelerek olası karşı adımları ele aldı. Bu kapsamda AB’nin de ABD menşeli ürünlere yaklaşık 93 milyar euroluk gümrük vergisi uygulamasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

#3
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Ek vergi kararının, şirketlerin artan maliyet baskısı ve yoğun rekabetle karşı karşıya olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekerken, en fazla etkilenecek sektörlerin otomotiv, lüks tüketim, ilaç, enerji ve petrol olması bekleniyor. Geçen yıl Trump’ın tarifelerinden ciddi zarar gören Avrupalı otomotiv şirketleri yeniden risk altına girerken, küresel tedarik zincirlerine ve Kuzey Amerika’daki üretime yüksek bağımlılık nedeniyle otomotiv sektörü en kırılgan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Gelişmelerin ardından Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Group ve Stellantis hisseleri haftaya yaklaşık yüzde 2,5 kayıpla başladı. Analistler, tarife hamlesinin Avrupa’nın büyüme motoru olarak görülen Almanya’nın ekonomik görünümü açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre, Trump’ın tehdit ettiği sekiz ülke arasında ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip ülke açık ara Almanya olurken, onu Fransa ve İngiltere izliyor.

#4
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Otomotiv Uzmanlar, Trump’ın gümrük vergisi adımının Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak görülen Almanya’nın büyüme görünümü açısından olumsuz bir tablo yarattığı görüşünde. Eurostat verileri, Grönland gerekçesiyle gündeme gelen tarifelerden etkilenmesi muhtemel sekiz Avrupa ülkesi arasında Almanya’nın ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip ülke olduğunu, Fransa ve İngiltere’nin ise Almanya’yı izlediğini ortaya koyuyor.

#5
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Lüks tüketim sektörü Lüks tüketim şirketlerinin hisseleri, güçlü fiyatlama stratejileri ve artan maliyetleri tüketiciye yansıtabilme kapasiteleri sayesinde geçen yılın ilk çeyreğinde ABD-AB ticaret gerilimlerinden büyük ölçüde korunmuştu. Ancak analistler, gümrük vergilerinin daha geniş çaplı bir ekonomik yavaşlamaya yol açma ihtimalinin, yüksek gelir grubundaki tüketiciler için dahi olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Son gelişmelerin ardından LVMH hisseleri yüzde 3,5, Kering hisseleri yüzde 2,6 oranında geriledi. Richemont, Brunello Cucinelli ve Burberry de değer kaybeden markalar arasında yer aldı.

#6
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

İlaç: ABD’nin gündeme getirdiği gümrük vergileri, Avrupa Birliği’nin ABD’ye en büyük ihracat kalemi olan ilaç sektörünü de baskı altına alabilir. Eurostat verilerine göre, AB’nin ABD’ye ilaç ihracatı geçen yılın ilk üç çeyreğinde 84,4 milyar euroya ulaşarak makine ve kimyasal ürün ihracatını geride bıraktı. Trump’ın son vergi tehditlerinin ardından sektördeki büyük Avrupalı şirketlerin hisselerinde düşüş görülürken, Novo Nordisk yüzde 2,1, Roche yüzde 0,3 ve Sanofi yüzde 0,9 değer kaybetti; Novartis hisseleri ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

#7
Foto - Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Enerji ve petrol fiyatları: Trump’ın gümrük vergisi tehditleri, küresel talebe ilişkin endişeler ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Avrupa’nın petrol ve doğalgaz şirketlerini de olumsuz etkiliyor. Ticaret savaşı riskinin artmasıyla enerji hisseleri düşüşe geçerken, TotalEnergies yaklaşık yüzde 3,4 oranında değer kaybetti; Shell ve BP hisselerinde ise kayıplar yüzde 1 ila 1,5 aralığında gerçekleşti. Tanto Capital Kurucusu Ozan Özkural, söz konusu tehditlerin beklenmedik olmadığını belirterek, petrol ve emtia piyasalarından hisse senedi ve borçlanma araçlarına kadar birçok alanda geniş kapsamlı etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması

Açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Suriye'de dün varılan mutabakatı olumlu bir seyir olarak de..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23