Avrupa’da 'Trump' depremi: Vergi tehdidi en çok hangi sektörleri vurdu?

Ek vergi kararının, şirketlerin artan maliyet baskısı ve yoğun rekabetle karşı karşıya olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekerken, en fazla etkilenecek sektörlerin otomotiv, lüks tüketim, ilaç, enerji ve petrol olması bekleniyor. Geçen yıl Trump’ın tarifelerinden ciddi zarar gören Avrupalı otomotiv şirketleri yeniden risk altına girerken, küresel tedarik zincirlerine ve Kuzey Amerika’daki üretime yüksek bağımlılık nedeniyle otomotiv sektörü en kırılgan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Gelişmelerin ardından Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Group ve Stellantis hisseleri haftaya yaklaşık yüzde 2,5 kayıpla başladı. Analistler, tarife hamlesinin Avrupa’nın büyüme motoru olarak görülen Almanya’nın ekonomik görünümü açısından da olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre, Trump’ın tehdit ettiği sekiz ülke arasında ABD ile en yüksek ticaret fazlasına sahip ülke açık ara Almanya olurken, onu Fransa ve İngiltere izliyor.