Avrupa ülkesinden savunma sanayiinde “Türkiye” kararı!Ortak üretim için düğmeye bastılar

Her ülkenin sahip olduğu imkanların haritalanmasına yönelik bir projeyi masaya yatıran bakanlardan birisi olduğuna işaret eden Miruta, Romanya'nın mühimmat üretimi kapasitesine sahip olduğunu ancak bazı konularda son teknolojilere sahip olmadığını söyledi. Miruta, farklı ülkelerin sahip olduğu parametreler doğrultusunda eşleşmelerin yapılabileceğini ifade ederek, Türkiye ve Romanya ilişkilerine yönelik şunları söyledi: "Türkiye ve Romanya arasında halihazırda yürütülen projeler var, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Romanya'nın şu anda Türkiye ile devam eden bazı sözleşmeleri var. Cobra zırhlı araçlarımız var, Otokar ile satın alacağımız korvet için sözleşme imzaladık. Bence gerçek şu ki, Türkiye ile Romanya arasında bir denizden daha fazlası var, yani sadece Karadeniz değil, her iki ülkenin de Karadeniz'i de aşan ortak çıkarları var." değerlendirmesinde bulundu.