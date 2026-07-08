Avrupa ülkesinden savunma sanayiinde “Türkiye” kararı!Ortak üretim için düğmeye bastılar
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye ile olan savunma iş birliğini genişletme kararı alan Romanya, savunma sanayisinde rotayı yerli üretime çevirdi. Bakan Miruta, Türkiye'den tedarik ettikleri Cobra araçları ve korvet projelerinden memnuniyetlerini dile getirirken, artık kritik mühimmatı kendi topraklarında ortaklaşa üretmeyi hedeflediklerini duyurdu. "Diğer devletlere bağımlı kalamayız" diyen Romanya, Türkiye ile kurduğu mükemmel ilişkileri savunma sanayisinde tam entegrasyona taşımayı amaçlıyor.