Avrupa cayır cayır yanıyor! Almanya savaş alanına döndü

Saat 23.00 sıralarında Langstrasse üzerinden Helvetiaplatz yönüne hareket eden gruplar, sokaklara konteynerler taşıyarak ateşe verdi. Zürih polisi TOMA ile müdahale ederek kalabalığı geri püskürttü. Ancak gruplar daha sonra kentin 4. bölgesindeki farklı sokaklara dağıldı. Zwinglistrasse'de bir otomobil ateşe verildi. Başka noktalarda konteynerler, elektrikli bisikletler ve elektrikli scooterlar yakıldı. Stauffacher toplu taşıma durağının ve Helvetiaplatz yakınlarındaki mağazaların camları kırıldı. Başlık ResmiAlmanya'da maskeliler ortalığı savaş alanına çevirdi! Zürih'te gecenin en ağır olaylarından biri Brauerstrasse'de yaşandı. Gece yarısından kısa süre sonra ciddi bacak yaralanmaları bulunan bir gence yardım etmek üzere olay yerine gönderilen polis devriyesi, kalabalığın saldırısına uğradı. Polis aracı hasar gördü. Ekipler saldırı nedeniyle önce geri çekilmek zorunda kaldı, ardından yaralı gence ulaşarak yardım edebildi. Güvenlik güçleri gece boyunca havai fişek, şişe ve taşlarla hedef alındı. Polis, grupları dağıtmak için TOMA, biber gazı ve plastik mermi kullandı. Yangınlara Zürih İtfaiyesi müdahale ederken kanton polisi de şehir polisine destek verdi. Olaylar pazar günü saat 01.30 sıralarında yatıştı. Yetkililer, maddi hasarın boyutunun henüz belirlenemediğini ve olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Zürih'teki gösterinin izinsiz düzenlendiği ve çağrının aşırı sol gruplar tarafından yapıldığı aktarıldı. İsviçre'nin Basel kentinde de yaklaşık 150 kişi sokaklara çıktı. Sosyal medyada "Gen Z regelt" sloganıyla yapılan çağrıların ardından toplanan göstericiler, saat 22.30 sıralarında St. Johanns-Platz'da barikatlar kurarak ateşe verdi. Kanton polisinin müdahalesi üzerine göstericiler St. Johanns Parkı'na doğru dağıldı. İtfaiye ekipleri yanan barikatları söndürdü. Blue News'in aktardığı bilgilere göre, Avrupa'daki protestolar Fransa ve Avusturya'da da olaylara sahne oldu. Fransa'da bir polis memurunun alevler içinde kaldığı olay yaşanırken İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre saat 20.00 itibarıyla ülke genelinde 511 kişi gözaltına alındı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki gösterilerde ise beş kişi gözaltına alındı. Almanya'daki gösterileri düzenleyen "Gen Z regelt" inisiyatifi, şiddet olaylarıyla bağlantılı olmadığını açıkladı. İnisiyatifin basın ekibinden Amadeo isimli sözcü, "Gösterilerin sona ermesinden sonra yaşananların üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktu" dedi. Amadeo, "Bugün yüz binlerce insan sokaklara neden çıktığını gösterdi" sözleriyle protestoların taleplerine işaret etti. İnisiyatif, eylemlerin devam edeceğini duyurdu. Organizatörler, 20 Kasım'da Avrupa genelinde yapılması planlanan yeni protestolara katılmayı hedefliyor.