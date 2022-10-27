2022-10-27 10:38:42 AVM otoparklarına ücret ödeyenler dikkat! 0-3 saatine para ödemek zorunda değilsiniz
Alışveriş merkezlerindeki otoparkların yasal olarak ilk 3 saat ücretsiz olması gerekirken İstanbul'da birçok yerde buna uyulmuyor. Ücretsiz otopark hizmetinden haberdar olmayanlar, araçlarını kısa süre park etmelerine rağmen ücret ödüyor. Milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ücret vermek zorunda değiller. Azıcık zahmete katlanıp, şikayet edip haklarını ararlarsa, bu sorun çözülecektir" dedi.