AVM otoparklarına ücret ödeyenler dikkat! 0-3 saatine para ödemek zorunda değilsiniz

Abdülkadir Küçükkaya, "1 saate 25 lira çok pahalı. Normalde hepsinin ücretsiz olması gerekiyor. Burada özel otopark yapıp, ücret alıyorlar. Ücretli olduğunu ben içeri girdikten sonra fark ettim. Bence ücretsiz olması gerekiyor" diye konuştu. Yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde kaldığını belirten Murat Kuruçay, "35 lira ücret ödedim. Bu tarz alışveriş merkezlerinde ücretsiz diye bir şey yok. Bazı alışveriş merkezlerinde de tamamen ücretsiz. Burası biraz daha pahalı. Süreç bu şekilde olduğu için biz de ödüyoruz maalesef" dedi.