  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

2024-07-31 11:54:04
Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Balık av yasağı sebebiyle balıkçılar, sezona hazırlanıyor. Balıkçılar bu sezon palamut bolluğu yaşanacağını tahmin ediyor.

#1
Foto - Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Balıkçılar yeni av sezonunu için son hazırlıklarını tamamlarken, Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balıkçıların geçen sezon yok denecek kadar az avlanan palamudun yeni av sezonu öncesinde denizde bol göründüğünü söyledi.

#2
Foto - Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Yeni av sezonundan umutlu olduklarını belirten Arslan, “Palamut emareleri kendisini gösterdi yani geçtiğimiz yıllara göre daha erken gösterdi. Palamutun erken göstermesinin bir anlamı da bol olması demektir. Karadeniz’de bu sezon boydan boya bütün coğrafyada balık var, önceki sezonlarda bazı kesimlerde oluyor bazı kesimlerde de olmuyordu buda umutlarımızı arttırıyor” dedi.

#3
Foto - Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Palamudun bu sezon iyi görülmesinin nedenlerini doğal şartlar olarak belirten Arslan, “Palamut bir göç balığıdır. Hava şartlarına göre deniz suyu sıcaklıkları uygun olması halinde palamut Karadeniz’e göç ederek yumurtalarını bırakır. Yine bırakılan yumurtalar da hava şartlarına göre üreme olabilir. Bu sezon palamut için doğal koşulların uygun olduğunu görüyoruz. Diğer balık çaşitleri için ise henüz bir değerlendirme yapmak çok erken. Özellikle hamsi için Eylül ayını görmek gerekiyor. Ancak şuan da söyleyebileceğimiz palamut balığı hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürecek. Palamutla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Sezona daha bir ay olmasına rağmen sezona 700-800 gramlık iri palamutlarla başlayacağız” diye konuştu.

#4
Foto - Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Kıyı balıkçıları için sezonun 15 Ağustos’ta açılacağını da hatırlatan Arslan, “Büyük balıkçılar 'Vira bismillah' demek için 1 Eylül’ü başlayacaklar ancak kıyı balıkçıları için 15 Ağustos’ta sezon açılacak. Kıyı balıkçılarının büyük teknelerle rekabeti söz konusu bile olmaz. Onlar sadece çaparileriyle avlanacak ama bizim beklentimiz uzatma ağlarıyla da avın serbest olması. Çünkü en azından büyük gırgır tekneleri sezona başlamadan kıyı balıkçıları biraz olsun avlanma imkanı bulsun” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kızılelma 'Taksi Testi'ni geçti
Teknoloji

Kızılelma 'Taksi Testi'ni geçti

Öncü savunma sanayi firmalarımızdan biri olan Baykar'ın geliştirme sürecindeki Kızılelma bir testini daha başarıyla geçti.
Aracı trafikten men oldu egzozunu bağırtarak teslim etti
Gündem

Aracı trafikten men oldu egzozunu bağırtarak teslim etti

Aksaray'da polisin uygulamasını fark etmeyen genç sürücü, abart egzozlu aracını bağırtarak girdiği uygulama noktasında aracından oldu. 6 bin..
Başkan Erdoğan olimpiyatlara neden gitmediğini açıkladı! Macron'un davetini torunun sözleri nedeniyle reddetmiş
Gündem

Başkan Erdoğan olimpiyatlara neden gitmediğini açıkladı! Macron'un davetini torunun sözleri nedeniyle reddetmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini olimpiyatlara davet ettiğini, ancak 13 yaşındaki torun..

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye mesajı
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Heniyye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehadete yürüyen Hamas lideri Heniyye için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den korkup savaş tatbikatını iptal ettiler! Ülke basını ayağa kalktı

Türkiye'den korkup savaş tatbikatını iptal ettiler! Ülke basını ayağa kalktı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23