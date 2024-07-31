Av yasağı sonrası hangi balık bol olur?

Palamudun bu sezon iyi görülmesinin nedenlerini doğal şartlar olarak belirten Arslan, “Palamut bir göç balığıdır. Hava şartlarına göre deniz suyu sıcaklıkları uygun olması halinde palamut Karadeniz’e göç ederek yumurtalarını bırakır. Yine bırakılan yumurtalar da hava şartlarına göre üreme olabilir. Bu sezon palamut için doğal koşulların uygun olduğunu görüyoruz. Diğer balık çaşitleri için ise henüz bir değerlendirme yapmak çok erken. Özellikle hamsi için Eylül ayını görmek gerekiyor. Ancak şuan da söyleyebileceğimiz palamut balığı hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürecek. Palamutla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Sezona daha bir ay olmasına rağmen sezona 700-800 gramlık iri palamutlarla başlayacağız” diye konuştu.