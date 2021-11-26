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Medya
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ATV'nin yeni dizisi

2021-11-26 16:49:37
ATV'nin yeni dizisi "Destan" rekor kırdı

"Bozdağ Film" imzalı ATV'nin yeni dizisi "Destan" YouTube’da izlenme rekoru kırdı.

#1
Foto - Bozdağ Film tarafından ATV için çekilen ve başrolünde Ebru Şahin’in yer aldığı Destan dizisi çok büyük iddialarla geldi, izleyicilerin beklentisini de fazlasıyla yerine getirdi.

Bozdağ Film tarafından ATV için çekilen ve başrolünde Ebru Şahin’in yer aldığı Destan dizisi çok büyük iddialarla geldi, izleyicilerin beklentisini de fazlasıyla yerine getirdi.

#2
Foto - Daha yayına girmeden sosyal medyada tüm dünyada trend olan dizi ilk bölümüyle reytinglerden de çok iyi sonuç almıştı.

Daha yayına girmeden sosyal medyada tüm dünyada trend olan dizi ilk bölümüyle reytinglerden de çok iyi sonuç almıştı.

#3
Foto - Türklerin müslümanlığı kabulünden önceki dönemde geçen ve Akkız isimli kahraman savaşçı bir kadın karakteri ön plana taşıyan Destan dizisi YouTube’da da çok büyük başarı elde etti.

Türklerin müslümanlığı kabulünden önceki dönemde geçen ve Akkız isimli kahraman savaşçı bir kadın karakteri ön plana taşıyan Destan dizisi YouTube’da da çok büyük başarı elde etti.

#4
Foto - Destan, YouTube’da yayına konulmasından sadece birkaç gün sonra 1 milyondan fazla kez izlendi.

Destan, YouTube’da yayına konulmasından sadece birkaç gün sonra 1 milyondan fazla kez izlendi.

#5
Foto - Destan’ın ikinci bölüm tanıtımı da iki gün önce paylaşıldı. Akkız’ın çocukluğunda yaşadıklarına dair ipuçları veren ikinci bölüm fragmanı da şimdiden 500 bine yakın kişi tarafından izlendi.

Destan’ın ikinci bölüm tanıtımı da iki gün önce paylaşıldı. Akkız’ın çocukluğunda yaşadıklarına dair ipuçları veren ikinci bölüm fragmanı da şimdiden 500 bine yakın kişi tarafından izlendi.

#6
Foto - Çok yüksek bütçelerle çekilen dizi daha ilk bölümüyle harcanan emeklerin karşılığını da verdi.

Çok yüksek bütçelerle çekilen dizi daha ilk bölümüyle harcanan emeklerin karşılığını da verdi.

#7
Foto - 20 bin metrekarelik bir platoda yapılan çekimler için Asya Türk mimarisine uygun şekilde yapılar inşa edildi.

20 bin metrekarelik bir platoda yapılan çekimler için Asya Türk mimarisine uygun şekilde yapılar inşa edildi.

#8
Foto - Gök Hanlığı sarayı ve bahçeleri kuruldu. 287 kişinin dekorların inşasında çalıştığı, birçok terzinin kıyafet diktiği projede toplam 4 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

Gök Hanlığı sarayı ve bahçeleri kuruldu. 287 kişinin dekorların inşasında çalıştığı, birçok terzinin kıyafet diktiği projede toplam 4 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

#9
Foto - Özellikle Ebru Şahin’in yer aldığı aksiyon sahneleri, başarılı kostümleriyle dikkat çeken dizi bugüne kadar izleyicinin hiç alışkın olmadığı bir dönemde geçiyor.

Özellikle Ebru Şahin’in yer aldığı aksiyon sahneleri, başarılı kostümleriyle dikkat çeken dizi bugüne kadar izleyicinin hiç alışkın olmadığı bir dönemde geçiyor.

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