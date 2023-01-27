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ATO Başkanı Baran, "Tulumtaş mağarası"nda incelemelerde bulundu

2023-01-27 22:09:23
ATO Başkanı Baran, “Tulumtaş mağarası”nda incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenerek, bu yılın Mart ayında ziyarete açılması planlanan Tulumtaş Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Baran, “Ankara’nın Ankyra döneminin kanıtı olan Tulumtaş, Ankara turizminin en önemli figürü olacak” dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Tulumtaş Mağarası’nın turizme kazandırılması gerektiğini 2011 yılında dile getiren ATO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve ATO Meclis Üyesi Efe Bezci ile birlikte Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak üzere hazırlık çalışmaları yapılan Tulumtaş Mağarası’nda incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşlik ettiği ziyarette, Şimşek, mağaranın tarihi ile ilgili ve turizme kazandırılmak üzere yaptıkları düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baran, Ankara’nın eski isimleri arasında yer alan Ankyra’nın “gemi çapası” anlamına geldiğini hatırlatarak, “Tulumtaş’tan alınan toprak örnekleri binlerce yıl önce bölgenin okyanus olduğunu gösteriyor. Ankara’nın Ankyra döneminin kanıtı olan Tulumtaş, Ankara turizminin en önemli figürü olacak.” dedi. Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’in turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Baran, Tulumtaş Mağarası’nın sarkıt ve dikitleriyle ilgi çekeceğini ve Ankara turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Baran, “Ankara üstü örtülü hazine, bu değerlerin gün yüzüne çıkartılması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

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Foto - ATO Başkanı Baran, "Tulumtaş mağarası"nda incelemelerde bulundu

Baran, Tulumtaş’ı Ankara turizmine kazandıran Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’e ve kamuoyu gündemine ilk getiren ATO Eski Başkanı Salih Bezci’ye teşekkür etti. 5 MİLYON YILLIK TULUMTAŞ HALA CANLI Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, ziyaret heyetine verdiği bilgide Tulumtaş’ın bölgedeki yol yapım çalışmaları sırasında dinamit patlatması sonucunda ortaya çıktığını hatırlattı. Belediye Başkanı olarak görev üstlenmesinin ardından 2019 yılında Tulumtaş’la ilgili çalışma yürütmeye başladıklarını bildiren Şimşek, Ankara, Gazi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinden öğretim görevlileriyle istişare ederek çalıştıklarını aktardı. Şimşek, “Yürüttüğümüz çalışmalar Tulumtaş’ın 5 milyon yıl öncesinde oluşmaya başladığını ortaya koyuyor. Sarkıt ve dikitlere ve içerideki hava ve su durumuna bakıldığında yeni sarkıt ve dikitlerin oluştuğunu yani mağaranın canlı olduğunu görüyoruz. Yani burada hem eski bir tarih hem de hala devam eden bir oluşum söz konusu” dedi.

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Foto - ATO Başkanı Baran, "Tulumtaş mağarası"nda incelemelerde bulundu

Mağara’nın turistlerin gezebileceği şekilde iç düzenlemesinin yapıldığını ve etrafında da rekreasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Şimşek, “Ankara'ya gelen turistlerin de buraya gelip burayı görmeleri bizi mutlu eder" diye konuştu. “ANKARA TURİZMİNİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAYACAK” ATO Eski Başkanı Salih Bezci de, Tulumtaş’ı ilk olarak 2011 yılında Ankara turizmine kazandırılması gereken yer olarak gündeme getirdiğini bildirdi. Tulumtaş benzeri Lübnan’daki Jeita Grotto Mağarası’nı yıllık binlerce turistin ziyaret ettiğini kaydeden Bezci, “Tulumtaş Mağarası’nın Ankara turizminin canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

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