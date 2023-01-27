ATO Başkanı Baran, “Tulumtaş mağarası”nda incelemelerde bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenerek, bu yılın Mart ayında ziyarete açılması planlanan Tulumtaş Mağarası’nda incelemelerde bulundu. Baran, “Ankara’nın Ankyra döneminin kanıtı olan Tulumtaş, Ankara turizminin en önemli figürü olacak” dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Tulumtaş Mağarası’nın turizme kazandırılması gerektiğini 2011 yılında dile getiren ATO Eski Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve ATO Meclis Üyesi Efe Bezci ile birlikte Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak üzere hazırlık çalışmaları yapılan Tulumtaş Mağarası’nda incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşlik ettiği ziyarette, Şimşek, mağaranın tarihi ile ilgili ve turizme kazandırılmak üzere yaptıkları düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Baran, Ankara’nın eski isimleri arasında yer alan Ankyra’nın “gemi çapası” anlamına geldiğini hatırlatarak, “Tulumtaş’tan alınan toprak örnekleri binlerce yıl önce bölgenin okyanus olduğunu gösteriyor. Ankara’nın Ankyra döneminin kanıtı olan Tulumtaş, Ankara turizminin en önemli figürü olacak.” dedi. Ankara Ticaret Odası olarak Başkent’in turizmini canlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Baran, Tulumtaş Mağarası’nın sarkıt ve dikitleriyle ilgi çekeceğini ve Ankara turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Baran, “Ankara üstü örtülü hazine, bu değerlerin gün yüzüne çıkartılması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.