Atık baskı balatalar bakın neye dönüştü

Geri dönüşüme yıllardır önem verdiğini ifade eden Mahmut Doğru, “Kendim bir uğraş, bir hobi olarak başlamıştım bu işe. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geri dönüşüme verdiği ilgi ve alakadan dolayı ben de geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı saat yapma kararı aldım. Bunları görenler bu çok ağır, duvara asılır mı falan diyorlardı. Arkasındaki demir metali çıkarttığımız zaman zaten çok hafif olmuş oluyor. Bu yüzden de çevremize karşı geri dönüşüme katkı sağlamak amaçlı bu şekilde başlamış oldum” dedi.