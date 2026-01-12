Herkes nefesini tuttu: 500 bin metrekarede petrol heyecanı
Şırnak'taki Gabar Dağı'ndan gelen petrol müjdesi sonrası bölgedeki sondaj faaliyetleri hız kazandı. Bölge karış karış aranıyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Şırnak İli, Merkez, İlçesi İkizce köyü sınırları dahilinde açılacak olan AR/TPO/K/N48-B1, B4 ruhsat no.lu Hisar-1 petrol sondaj kuyusu için alan artışı planlanıyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan “Hisar-1 petrol kuyusu sondaj çalışmaları kapsamında alan artışı planlanıyor.
Şırnak İli, Merkez İlçesi İkizce köyü sınırları dâhilinde açılacak olan AR/TPO/K/N48-B1, B4 nolu arama ruhsatında çalışma alanı 25 bin m2’den 500 bin m2’ye çıkarılması planlanıyor.
