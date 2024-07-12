2024-07-12 09:35:46 Ateş pervaneleri, orman yangınlarına 12 dakikada müdahale edebiliyor
2024 yılında orman yangınları söndürme çalışmalarında görev almak üzere Türkiye genelinde, Orman Genel Müdürlüğümüzce hava aracı olarak 14 adet Bayraktar TB2-İHA, 26 Uçak, 105 Helikopter görevlendirildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev alan Ateş Pervanesi olarak adlandırılan yangın söndürme helikopteri de özellikle Kazdağları başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek. Yangın helikopterleri ile orman yangınlarına ortalama 12 dakikada müdahale edilebiliyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir adet merkezde, bir adet ise Edremit Kocakır Orman Deposundaki heliportta olmak üzere bölgede orman yangınları ile mücadelede 2 adet helikopter ve Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaliman'nda konuşlu 2 adet Air Tractör yangın söndürme uçağı görev yapıyor. Mi-8 tipi hafif ağılık sınıfında 3 ton su kapasitesi bulunan helikopter standart yakıt tankı ile 2 saat boyunca yangınlara havadan müdahale edebiliyor. Yangın helikopterlerinin su ihtiyacını karşılamak üzere ise Balıkesir il genelinde 127 adet gölet ve baraj kullanılmakta. Ayrıca hava araçları sahil bölgelerinde ise denizden su alarak yangınlara etkin ve güçlü bir şekilde müdahale edebilmekte. Helikopterde Rus mürettebatın yanında Türk Pilot İsmail Karagülle ile Ormancı Süleyman Taşkın'da görev yapıyor.