Ateş pervaneleri, orman yangınlarına 12 dakikada müdahale edebiliyor

Orman Bakanlığı bünyesinde orman yangılarıyla mücadelede hava araçlarının önemine değinen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “2024 yılı itibariyle hava araçlarımızın durumu Türkiye genelinde 14 adet İHA, 26 adet uçak ve 105 adet helikopterden oluşan bir filomuz bulunmakta Orman Genel Müdürlüğü'nün ve bu hava araçları vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm yangınlara müdahale edilmekte ve gözlenmektedir” dedi. Balıkesir'de 2 adet helikopter ve 2 adet yangın söndürme uçağı bulunduğunu ifade eden Kayıran “Balıkesir'de an itibariyle iki helikopterimiz ve iki adet uçağımız konuşlu bulunmaktadır. Bunlardan birisi Balıkesir merkezde helikopterimizin diğer helikopterimizde şu an bulunduğumuz Edremit-Kocakır deposunda konuşlanmaktadır. Ayrıca Edremit'te hava alanında da iki adet tanker uçağımız konuşlu bulunmaktadır şu an itibariyle” dedi. Kayıran, “Burada en önemli şey tabii hava araçlarının kullanımında su kaynaklarının durumu. Su kaynakları ne kadar yaygın olursa bu hava araçları o kadar etkin kullanılmaktadır. Balıkesir'de 113 adet helikopter havuzumuz bulunmakta. Buna ilave eden de 127 adet gölet ve diğer amaçla kullanılan havuzlar bulunmakta. Ayrıca denizden de helikopterlerimiz su almaktadır. Dolayısıyla bu konuda Balıkesir genelinde yaklaşık havuzların birbirine mesafesi ortalama 5 kilometre. Dolayısıyla bu da yangındaki etkinliğimizi ciddi manada arttırmaktadır” dedi.