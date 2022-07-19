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Atatürk Üniversitesi 0,12 başarı puanı 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanı, kontenjanları:

2022-07-19 13:15:43
Atatürk Üniversitesi 0,12 başarı puanı 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanı, kontenjanları:

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 2022 Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları ile Atatürk Üniversitesi başarı sıralamaları 2022 tercih yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları kaç oldu? Atatürk Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç kontenjan bilgisi 2022 listesi:

#1
Foto - YKS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara yönelik kılavuzun http://osym.gov.tr sitesinde açıklandığı bilgisini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı. Aygün, adayların tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklarını aktardı. Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2022 başarı sıralaması Atatürk Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık kontenjanları :

YKS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara yönelik kılavuzun http://osym.gov.tr sitesinde açıklandığı bilgisini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı. Aygün, adayların tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklarını aktardı. Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2022 başarı sıralaması Atatürk Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık kontenjanları :

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