2022-07-19 13:15:43 Atatürk Üniversitesi 0,12 başarı puanı 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanı, kontenjanları:
18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 2022 Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları ile Atatürk Üniversitesi başarı sıralamaları 2022 tercih yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi 2022 taban-tavan puanları kaç oldu? Atatürk Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık bölümlerin taban puanları kaç kontenjan bilgisi 2022 listesi: