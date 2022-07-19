Atatürk Üniversitesi 0,12 başarı puanı 2 yıllık 4 yıllık en küçük puanı, kontenjanları:

YKS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara yönelik kılavuzun http://osym.gov.tr sitesinde açıklandığı bilgisini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı. Aygün, adayların tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklarını aktardı. Üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2022 başarı sıralaması Atatürk Üniversitesi 2 yıllık-4 yıllık kontenjanları :