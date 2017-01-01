Astronot olmak için bu soruları yanıtlamanız gerekiyor
Daha önce astronot olmayı istediyseniz ya da gelecekte astronot olmak istiyorsanız bu test tam da size göre.. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.Daha önce astronot olmak istediyseniz ya da gelecekte astronot olmak istiyorsanız bu test tam da size göre..
Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi(NASA)’nin astronot adaylarına mülakat esnasında sorduğu sorular yayımlandı. 16 sorudan oluşan bu mini testle; adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürleri sorgulanırken, akıl yürütme teknikleri ve psikolojik yönelimleri ile ilgili bilgi ediniliyor.
İşte o sorular...
BÖLÜM 1: FİZİK
1. Eğer bir nesne hareket halindeyse, ne tür bir enerjiye sahiptir?
A. Metabolik enerji B. Potansiyel enerji C. Kinetik enerji D. Manyetik enerji
2. Einstein’ın ünlü denkleminde "c" sembolü hangisine denk gelmektedir? A. Yük B. Karbon C. Işık hızı D. Yoğunluk
3. “Enerji” ile ilglili açıklamalardan hangisi doğru değildir? A. Yok edilebilir B. Transfer edilebilir C. Depolonabilir D. Dağıtılabilir
4. “Nebula” nedir?
A. Genç bir Güneş sistemi B. Yıldız kümesi C. Toz ve gaz bulutu D. Bir tür kara delik
BÖLÜM 2: MANTIK
5. Gezegen: Mars – Kumaş:?
A. Esnek B. Kot C. Pantolon
6. Çocuklar “kreş” olarak tanımlanırsa, “ergenler”i hangisi karşılar?
A. Gençlik B. Lise C. Genç yetişkin
7. Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı
A. Hava durumu B. Uğursuz C. Rengarenk
8. “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki hangisinde vardır?
A. Hukuk-Anarşi B. Açlık-Susama C. Sevgi-Hazine
BÖLÜM 3: PSİKOLOJİK ALGI
9. Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman yapacağınız ilk şey nedir?
A. Oksijen maskesi takmak B. Kontrol merkezini aramak C. Yangını söndürmeye çalışmak D. Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak
10. Bir asansörde tanımadığınız 10 kişi ile birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını düşünün. Böyle bir durumda ne yaparsınız?
A. Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yolun olup olmadığını araştırırım B. Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur C. En fazla stres yaratan insanları sakinlştirmeye çalışım D. Oldukça yüksek bir sesle çığlık atarım
11. Ay’a yapılan bir yolculuk esnasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu farz edin. Böyle bir durumda, oksijen tankınız haricinde, yanınıza almanız gereken en önemli şey nedir?
A. Kibrit kutusu B. Sinyal fişekleri C. 20 litre su D. İlk yardım çantası
12. Mars’ta uzaylı hayatı olduğunu keşfettiniz ve gemiye buradaki yaşama dair bir örnek getirdiniz. Bundan sonra izlemeniz gereken yol nasıl olmalıdır?
A. Laboratuvarda test edilebilmesi için Dünya'ya gönderirim. B. Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim. C. Vakit kaybetmeden testlere başlarım D. Kontrol merkezini ararım
BÖLÜM 4: NASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
13. NASA’nın hangi uzay mekiği uçuşuna 73 saniye kala patlamış ve olay sonucunda içinde bulunan tüm astronotlar ölmüştür?
A. Explorer B. Challenger C. Galileo D. Saturn V
14. Ay'a giderek başarıya ulaşan ilk Apollo görevi hangisiydi?
A. Apollo 10 B. Apollo 11 C. Apollo 12 D. Apollo 13
15. NASA'nın sloganı nedir?
A. Yarının geleceği için B. Sonsuzluğa ve ötesine
C. Hepimizin yararı için
D. İleriye ve yukarıya
16. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir?
A. 6 B. 10 C. 15 D. 20
CEVAP ANAHTARI
1. C 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C 11. C 12. B ve A 13. B 14. B 15. C 16. A