Assos'ta bulundu! Tam 2 bin 300 yıllık

“Buradaki kazı çalışmalarımız henüz bitmedi. Fakat bu çeşme ile ana kaya arasındaki boşluk milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda çöplük olarak kullanılmış olması nedeniyle arkeolojik araştırmalar için önemli veriler sunuyor. Geçen yılda burada bulunmuş bazı buluntuları paylaşmıştık. Bu yıl aynı alanda Geç Roma Dönemi Assos’ta gündelik hayatta kullandıkları kap, kacaklar, dini ritüellerde kullandıkları pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar), masa kapları ve bunun dışında yine özellikle beslenmeye ilişkin çok miktarda çeşitli hayvan kemikleri arasında büyükbaş hayvanların daha fazla olduğu görüldü.