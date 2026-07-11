Asr-ı saadet Aksaray'da: Kutsal Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi

BAŞKAN DİNÇER’DEN SERGİYE DAVET: Kürsüye gelen Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, mübarek bir cuma gününde bu anlamlı açılışı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Sergiyi geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez düzenlediklerini ve ilginin yine çok yüksek olduğunu vurgulayan Dinçer, şu ifadeleri kullandı: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve Asr-ı Saadet dönemine ait bu mukaddes emanetlerin şehrimize getirilmesi, Aksaray için manevi bir kazanç ve büyük bir değerdir. Tüm hemşehrilerimizi bu manevi iklimi paylaşmaya ve sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.” Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Türk milletinin tarih boyunca İslam medeniyetinin koruyuculuğunu üstlendiğini hatırlatarak, serginin Aksaray’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’na ilk kez geldiğini belirten Vali Murat Duru ise bu anlamlı mekandaki ilk etkinliğin böyle yüksek bir manevi değere sahip olmasının buluşmayı daha da özel kıldığını ifade etti. Vali Duru, "Mukaddes emanetler, aziz milletimizin asırlardır büyük bir hürmetle muhafaza ettiği kutsal değerlerimizdir. Bu sergi, hemşehrilerimizin manevi mirasımızla daha güçlü bağlar kurmasına vesile olacaktır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.