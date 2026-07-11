Asr-ı saadet Aksaray'da: Kutsal Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi
AK Parti’li Aksaray Belediyesi, İslam tarihinin en değerli miraslarını vatandaşlarla buluşturmak için "Kutsal Emanetler Sergisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
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AK Parti’li Aksaray Belediyesi, İslam tarihinin en değerli miraslarını vatandaşlarla buluşturmak için "Kutsal Emanetler Sergisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdi.
AK Parti’li Aksaray Belediyesi, İslam tarihinin en değerli miraslarını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla anlamlı bir organizasyona imza attı. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören "Kutsal Emanetler Sergisi"nin resmi açılış töreni, Aksaray Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sakal-ı Şerif, Kâbe örtüsünden parçalar (Kisve-i Şerif), Kadem-i Şerif ve Hacerü'l-Esved taşı gibi İslam dünyası için büyük manevi değer taşıyan eserlerin yer aldığı sergi, 13 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, tüm vatandaşları bu manevi atmosferi yaşamaya davet ederken, sergiye ulaşım için belediyeye ait kırmızı otobüslerin de ücretsiz hizmet verdiğini açıkladı. Törene; Aksaray Valisi Murat Duru, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, İl Genel Meclisi Başkanı Latif Ağır, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
MANEVİYATI EN ÜST SEVİYEDE YAŞAYACAĞIZ: İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek serginin resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında protokol ve davetliler sergi alanını gezdi. Mukaddes Emanetler Koruyucusu Erol Güzel, eserlerin tarihçesi ve günümüze ulaşma süreçleri hakkında misafirleri bilgilendirdi. Erol Güzel, Türkiye’nin pek çok şehrinde bu tür organizasyonları düzenlediklerini belirterek, Aksaray’da da vatandaşların bu manevi iklimi derinden hissedeceğine inandığını söyledi. Asr-ı Saadet döneminden günümüze uzanan emanetler hakkında bilgi veren Güzel, ev sahipliği için Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer’e teşekkür etti.
BAŞKAN DİNÇER’DEN SERGİYE DAVET: Kürsüye gelen Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, mübarek bir cuma gününde bu anlamlı açılışı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Sergiyi geçen yılın ardından bu yıl ikinci kez düzenlediklerini ve ilginin yine çok yüksek olduğunu vurgulayan Dinçer, şu ifadeleri kullandı: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V.) ve Asr-ı Saadet dönemine ait bu mukaddes emanetlerin şehrimize getirilmesi, Aksaray için manevi bir kazanç ve büyük bir değerdir. Tüm hemşehrilerimizi bu manevi iklimi paylaşmaya ve sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.” Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Türk milletinin tarih boyunca İslam medeniyetinin koruyuculuğunu üstlendiğini hatırlatarak, serginin Aksaray’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Aksaray Belediyesi Hizmet Binası’na ilk kez geldiğini belirten Vali Murat Duru ise bu anlamlı mekandaki ilk etkinliğin böyle yüksek bir manevi değere sahip olmasının buluşmayı daha da özel kıldığını ifade etti. Vali Duru, "Mukaddes emanetler, aziz milletimizin asırlardır büyük bir hürmetle muhafaza ettiği kutsal değerlerimizdir. Bu sergi, hemşehrilerimizin manevi mirasımızla daha güçlü bağlar kurmasına vesile olacaktır" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
İSLAM DÜNYASININ EN KIYMETLİ EMANETLERİ BU SERGİDE: Ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergide; Kâbe örtülerinden (Kisve-i Şerif) parçalar, Kisve-i Saadet, Hacerü’l-Esved taşı, Mübarek Kadem-i Şerif, Mübarek Lihye-i Saadet, Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Cübbe-i Şerif, Hz. Fatıma Validemizin Hücre-i Saadet'inin kapı kilidi, Peygamber Efendimizin mübarek kabir örtüsü ve kabir toprağı gibi İslam dünyası için büyük önem taşıyan birçok kutsal emanet ve tarihi eser yer alıyor.
13 TEMMUZ’A KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET VE ULAŞIM KOLAYLIĞI: Aksaray Belediyesi Yeni Hizmet Binası Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak halka açılan Kutsal Emanetler Sergisi, 13 Temmuz Pazartesi gününe kadar haftanın yedi günü, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Vatandaşların sergi alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Aksaray Belediyesi’ne ait kırmızı otobüsler ile sergi süresince ücretsiz ulaşım desteği sağlanıyor.
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