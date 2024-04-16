2024-04-16 03:01:15 Askerin odasında uranyum bulundu
Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, bir askerin odasına düzenlenen baskında radyoaktif uranyum bulundu.
Kaan için yapılan son buluş F-35 mühendislerini kara kara düşündürtecek! Bu kadarını beklemiyorlardı
Türk SİHA'larına hiç hesapta olmayan rakip! İki dev anlaştı: Birkaç yüz saat havada uçan İHA geliyor
Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, bir askerin odasına düzenlenen baskında radyoaktif uranyum bulundu.
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.
Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23