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Dünya
6
Askerin odasında uranyum bulundu

2024-04-16 03:01:15
Askerin odasında uranyum bulundu

Avustralya'nın Sydney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, bir askerin odasına düzenlenen baskında radyoaktif uranyum bulundu.

#1
Foto - Askerin odasında uranyum bulundu

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - Askerin odasında uranyum bulundu

Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.

#3
Foto - Askerin odasında uranyum bulundu

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.

#4
Foto - Askerin odasında uranyum bulundu

Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.

#5
Foto - Askerin odasında uranyum bulundu

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