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Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

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Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Savaş sahasındaki bir asker cinnet getirdi. Sağa sola açılan ateş sonrasında çok sayıda kişi ölürken yaralıların olduğu bildiriliyor.

#1
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Kırım’ın Sivastopol kentinde bir asker, önce silah arkadaşlarına, ardından sivil vatandaşlara ateş açtı. Saldırıda dört kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, saldırganın yakalandığı bildirildi.

#2
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev’in aktardığı bilgilere göre, saldırı Hmelnitskoye köyünde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, bir asker önce bir meslektaşını öldürüp bir diğerini yaraladı. Ardından ateşini sivillere çeviren saldırgan, 71 ve 59 yaşlarındaki iki erkek ile 64 yaşındaki bir kadını öldürdü. Saldırıda ayrıca üç sivil daha yaralandı. Olayın ardından saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

#3
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Yerel halkın sosyal medya paylaşımlarına göre, olay gece saatlerinde Hmelnitskoye ve komşu Pervomayskoye köyleri civarında meydana geldi. Görgü tanıkları, saldırganın silah arkadaşlarına ateş ettikten sonra ormanlık alana kaçtığını belirtti. Bölge sakinleri komşularını dikkatli olmaları konusunda uyarırken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

#4
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Vali Razvojayev, olay yerinde soruşturma ve inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, olayın tüm ayrıntılarının ve nedenlerinin araştırıldığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları resmî açıklamalara itibar etmeye ve asılsız söylentilere inanmamaya çağırdı.

#5
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Rusya’da askeri personelin silahlı saldırıları nadir görülmeyen olaylar arasında yer alıyor. Ekim 2025’te Moskova bölgesinin Naro-Fominsk kentinde bir asker, askerlik şubesinde meslektaşlarına ateş açmış, olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yetkililer o dönemde olayın “kurallara aykırı ilişkilerden” kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.

#6
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın yakalanmasının ardından olayın motivasyonu üzerinde yoğunlaşıldı.

#7
Foto - Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Yetkililer, yaralıların tedavisine devam edildiğini ve ailelere gerekli psikolojik desteğin sağlandığını açıkladı. Saldırganın kimliğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, bazı Telegram kanallarında saldırganın Maksim Alistratov olduğu iddia edildi, ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.

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