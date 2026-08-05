Asker cinnet getirdi: Ölü ve yaralılar var

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev’in aktardığı bilgilere göre, saldırı Hmelnitskoye köyünde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, bir asker önce bir meslektaşını öldürüp bir diğerini yaraladı. Ardından ateşini sivillere çeviren saldırgan, 71 ve 59 yaşlarındaki iki erkek ile 64 yaşındaki bir kadını öldürdü. Saldırıda ayrıca üç sivil daha yaralandı. Olayın ardından saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.