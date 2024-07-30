Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı

Uzun süre elektrik akımının kesilmesi beklendi İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi trafoda akım olması nedeniyle müdahale edemedi. Bunun üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekibi istendi. Ekipler aradan geçen zamanda alevlerin yükselmesi nedeniyle akımı kesemedi. Bu sırada trafonun birkaç metre yakınında bulunan ve içlerinde mutfak tüpü bulunan iki kamyonet dikkati çekti. Mutfak tüplerini endişelendirdi Olay yerinde bulunan polis ekipleri ve itfaiye ekipleri mutfak tüpleri nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.