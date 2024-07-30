2024-07-30 10:24:00 Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı
Antalya'da park içerisinde bulunan trafoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Önce patlamaların yaşandığı trafo kısa süre içinde alevler içinde kalırken trafonun birkaç metre yakınında 2 adet kamyonette bulunan çok sayıda mutfak tüpü güvenli bir yere taşındı. Mahalle sakinlerini hem korkutan hem de elektriksiz bırakan olay, saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1223 sokak üzerinde meydana geldi.