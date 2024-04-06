2024-04-06 15:45:00 Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu “Sakın atmayın” deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler
Günlük hayatta kullanıp çöpe attığımız bazı besinler aslında hayatınızı kolaylaştırabilir. Son dönemde havaların bir soğuyup bir ısınmasından dolayı soğuk algınlığı ve boğazda şişmeler meydana gelirken vatandaşlar bu hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvurmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun zeytin çekirdeği kürü ise sizi tüm hastalıklara karı koruyacaktır. Evinizde kolayca kendi antibiyotiğinizi yapın. Bu kürü boğaza sarınca bademcik iltihabını kurutuyor. İşte detaylar...