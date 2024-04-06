Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu “Sakın atmayın” deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Boğaz ağrısını dindirmek için sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullandığınızda iltihabın hafiflediğini fark edebilirsiniz. Bu doğal yöntem, hem ekonomik hem de çevre dostudur. Zeytin çekirdeklerini kullanarak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Zeytin çekirdeği, güçlü antioksidan bileşenler içerir. Bunlar arasında özellikle proantosiyanidinler ve flavonoidler bulunur. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilirler. Dolayısıyla, zeytin çekirdeği tüketmek, yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve bir dizi hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.