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Sağlık
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Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

2024-04-06 15:45:00
Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu “Sakın atmayın” deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Günlük hayatta kullanıp çöpe attığımız bazı besinler aslında hayatınızı kolaylaştırabilir. Son dönemde havaların bir soğuyup bir ısınmasından dolayı soğuk algınlığı ve boğazda şişmeler meydana gelirken vatandaşlar bu hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvurmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun zeytin çekirdeği kürü ise sizi tüm hastalıklara karı koruyacaktır. Evinizde kolayca kendi antibiyotiğinizi yapın. Bu kürü boğaza sarınca bademcik iltihabını kurutuyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Sabahları sıklıkla tükettiğimiz zeytinlerin çekirdeklerini çöpe atıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Bu çekirdekler aslında hayatınızı kurtulabilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mükemmel tarifini paylaştı. Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş. Zeytinin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Bu kür sayesinde tüm hastalıklardan korunacaksınız. Boğaza sarınca bademcik iltihabını kurutuyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun zeytin çekirdeği kürü tarifi...

#2
Foto - Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Dengesiz havalardan dolayı sık sık boğazınız ağrıyorsa mutlaka bu kürü denemelisiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu tarz durumlarda zeytin çekirdeği kürü tarifini öneriyor. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! İbrahim Saraçoğlu, çekirdekleri çöpe atmak yerine iyice ezip sonrasında bir tülbente ekleyip boğaz bölgesine sardığınızda bu rahatsızlıklara karşı iyileştirici etkiler ile karşılaşacağınızı söylüyor.

#3
Foto - Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Boğaz ağrısını dindirmek için sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullandığınızda iltihabın hafiflediğini fark edebilirsiniz. Bu doğal yöntem, hem ekonomik hem de çevre dostudur. Zeytin çekirdeklerini kullanarak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Zeytin çekirdeği, güçlü antioksidan bileşenler içerir. Bunlar arasında özellikle proantosiyanidinler ve flavonoidler bulunur. Bu antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilirler. Dolayısıyla, zeytin çekirdeği tüketmek, yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve bir dizi hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

#4
Foto - Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Zeytin çekirdeğinin içerdiği antioksidanlar, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Özellikle, kan damarlarının genişlemesini teşvik ederek kan basıncını düzenleyebilir ve kan dolaşımını iyileştirebilirler. Ayrıca, zeytin çekirdeğinin düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini azalttığı ve böylece kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir.

#5
Foto - Asıl antibiyotik eczanede değil evimizdeymiş! İbrahim Saraçoğlu "Sakın atmayın" deyip gizli kür tarifini verdi! Boğaza sarınca bakın neler oluyor neler

Bazı araştırmalar, zeytin çekirdeğinin kanserle mücadelede potansiyel rolü olduğunu göstermektedir. Antioksidanlar sayesinde, zeytin çekirdeği kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebilir. Özellikle meme, prostat ve kolon kanseri gibi yaygın kanser türlerine karşı koruyucu olabilir. Zeytin çekirdeği yağı, cildin nem dengesini koruyarak ve antioksidanlar aracılığıyla serbest radikallerle savaşarak cilt sağlığını destekler. Ciltteki kırışıklıkları azaltabilir, akne ve diğer cilt problemlerinin tedavisine yardımcı olabilir.

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