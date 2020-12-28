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Sağlık
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Aşı tartışmaları sürerken Türk isim koronavirüsün panzehrini açıkladı

2020-12-28 11:23:06
Aşı tartışmaları sürerken Türk isim koronavirüsün panzehrini açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin aşı tartışmaları devam ediyor. Süreç devam ederken kişilerin bireysel olarak kendilerini koruma altına alması gerekiyor. Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, koronavirüse karşı fitoterapi tedavisini önerdi.

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Foto - kış soğuklarına girdiğimiz bu günlerde vücut direncini arttırmak adına yapılabileceklere dair tavsiyelerde bulundu. Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleştiğinin altını çizen Balcı, “Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır” dedi. “İçinde bulunduğumuz dönemde korona virüse ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olmasının önemi sürekli vurgulanmaktadır” diyerek önemli bir noktaya vurgu yapan Balcı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmanın etkili olduğunu, bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Balcı, özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerektiğini söyledi. İşte Korona virüsün panzehirleri...

kış soğuklarına girdiğimiz bu günlerde vücut direncini arttırmak adına yapılabileceklere dair tavsiyelerde bulundu. Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleştiğinin altını çizen Balcı, “Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır” dedi. “İçinde bulunduğumuz dönemde korona virüse ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olmasının önemi sürekli vurgulanmaktadır” diyerek önemli bir noktaya vurgu yapan Balcı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmanın etkili olduğunu, bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Balcı, özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerektiğini söyledi. İşte Korona virüsün panzehirleri...

#2
Foto - ''-Kekik: Korona virüste olumlu etkileri olduğu söylenen kekiğe ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini korur ve hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmiştir. Fakat fazla tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olmaktadır.

''-Kekik: Korona virüste olumlu etkileri olduğu söylenen kekiğe ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini korur ve hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmiştir. Fakat fazla tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olmaktadır.

#3
Foto - -Adaçayı: Antioksidan bir bitki olan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Antiviral ve antibakteriyel etkilerinden dolayı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Fakat kullanımına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Fazlası çarpıntıya ve krampa sebep olabilmektedir.

-Adaçayı: Antioksidan bir bitki olan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Antiviral ve antibakteriyel etkilerinden dolayı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Fakat kullanımına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Fazlası çarpıntıya ve krampa sebep olabilmektedir.

#4
Foto - -Zencefil: Enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin daha birçok faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemine, kalbe, solunum yolları hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle gebelikte kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen zencefil düşüğe sebep olabilmektedir.

-Zencefil: Enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin daha birçok faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemine, kalbe, solunum yolları hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle gebelikte kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen zencefil düşüğe sebep olabilmektedir.

#5
Foto - -Biberiye: Yüksek miktarda C,E,K vitaminleri ve kalsiyum, fosfor gibi mineralleri barındıran biberiye bağışıklık sistemi için faydalı bitkilerdendir. Yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan biberiye bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

-Biberiye: Yüksek miktarda C,E,K vitaminleri ve kalsiyum, fosfor gibi mineralleri barındıran biberiye bağışıklık sistemi için faydalı bitkilerdendir. Yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan biberiye bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

#6
Foto - -Yeşil çay: İçeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan etki gösterir ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kan şekerini düzenler, kalbi güçlendirir, sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Fakat yeşil çayın diüretik etkisinden ötürü tansiyon hastalarının ve böbrek hastalığı olanların tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir.

-Yeşil çay: İçeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan etki gösterir ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kan şekerini düzenler, kalbi güçlendirir, sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Fakat yeşil çayın diüretik etkisinden ötürü tansiyon hastalarının ve böbrek hastalığı olanların tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir.

#7
Foto - -Sarımsak: Antiviral ve antibakteriyel ve antiseptik etkisinden dolayı virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Antioksidan içeriği ile de bağışıklık sistemini desteklemektedir.

-Sarımsak: Antiviral ve antibakteriyel ve antiseptik etkisinden dolayı virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Antioksidan içeriği ile de bağışıklık sistemini desteklemektedir.

#8
Foto - -Zerdeçal: İçeriğinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileri özellikle son zamanlardaki çalışmalarla gösterilmiştir. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemi için olumlu etkileri olan bir bitkidir.''

-Zerdeçal: İçeriğinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileri özellikle son zamanlardaki çalışmalarla gösterilmiştir. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemi için olumlu etkileri olan bir bitkidir.''

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