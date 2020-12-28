Aşı tartışmaları sürerken Türk isim koronavirüsün panzehrini açıkladı

kış soğuklarına girdiğimiz bu günlerde vücut direncini arttırmak adına yapılabileceklere dair tavsiyelerde bulundu. Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleştiğinin altını çizen Balcı, “Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır” dedi. “İçinde bulunduğumuz dönemde korona virüse ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olmasının önemi sürekli vurgulanmaktadır” diyerek önemli bir noktaya vurgu yapan Balcı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmanın etkili olduğunu, bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Balcı, özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerektiğini söyledi. İşte Korona virüsün panzehirleri...