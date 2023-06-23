2023-06-23 19:21:57 Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında asgari ücret zammı 11 bin 402 liraya yükseltildi. Gelen zam sonrası vatandaşlar güncel maaşlarını sorgulamaya başladı. Gelen son dakika haberi ise milyonlarca çalışanı sevince boğacak. Asgari ücretlilere bir destek daha! Günlük 105 TL eklenecek! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar haberimizde...