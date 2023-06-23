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Ekonomi
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Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

2023-06-23 19:21:57
Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında asgari ücret zammı 11 bin 402 liraya yükseltildi. Gelen zam sonrası vatandaşlar güncel maaşlarını sorgulamaya başladı. Gelen son dakika haberi ise milyonlarca çalışanı sevince boğacak. Asgari ücretlilere bir destek daha! Günlük 105 TL eklenecek! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

Asgari ücret zammında flaş gelişme! Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında asgari ücret zammı 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Gelen zam sonrası vatandaşlar güncel maaşlarını sorgulamaya başladı. Gelen son dakika haberi milyonlarca kişiyi heyecana boğdu. Asgari ücretlilere bir destek daha! Günlük 105 TL eklenecek. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Hemen maaşlarınızı kontrol edin. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

#2
Foto - Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; 2023 Temmuz-Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak uygulanacak. “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek.

#3
Foto - Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268,29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak. Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcı, temizlikçi gibi çalışanların ödeyecekleri sigorta primi aylık 5 bin 30 lira, ayda 10 günden az çalışanlar için 8,95 lira üzerinden hesaplama yapılacak.

#4
Foto - Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

2023 Asgari Ücret yeni tutar açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 3. toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücret tutarını 11.402 TL olarak açıkladı. Böylelikle yeni asgari ücret 4 zamla 11 bin 402 liraya yükseldi.

#5
Foto - Asgari ücretlilere bir destek daha! Aylık 3 bin TL eklenecek! 1 Temmuz'da başlıyor

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