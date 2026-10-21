Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

Memur ve emekli zammında bütçe ne söylüyor? Karakaş’ın okumasına göre bütçede memurlar ve emekliler için çok yüksek bir zam kalemi yok. Ancak ona göre bu tablo kalıcı değil. Seçim yaklaştıkça ek bütçelerle bu rakamların yukarı çekilmesi mümkün. Mevcut bütçeyi de henüz bir “seçim bütçesi” olarak görmüyor. Karakaş’ın takvim tahmini şöyle: Seçim ya 2027'nin sonunda ya da 2028'in Nisan ayında yapılır. Erkene alınma ihtimali ona göre zayıf, ertelenme ihtimali güçlü.