Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni bütçe üzerinden yaptığı değerlendirmede asgari ücret artışı için yüzde 30 seviyesine dikkat çekti. Karakaş’ın açıklamalarında memur ve emekli zamlarının yanı sıra emeklilere konut kredisi verilmesi önerisi de yer aldı. Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceledi. Canlı yayında yaptığı değerlendirmede asgari ücret için net bir eşik verdi: Karakaş’a göre güncelleme 0'un altında kalmayacak. Karakaş aynı yayında SGK’nın bütçe fazlasından, emekliler için konut kredisi formülüne, memur ve emekli zamlarından seçim takvimine kadar birçok başlığa değindi.