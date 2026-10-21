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Ekonomi
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Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

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Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni bütçe üzerinden yaptığı değerlendirmede asgari ücret artışı için yüzde 30 seviyesine dikkat çekti. Karakaş’ın açıklamalarında memur ve emekli zamlarının yanı sıra emeklilere konut kredisi verilmesi önerisi de yer aldı. Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis’e sunulan yeni yıl bütçesini inceledi. Canlı yayında yaptığı değerlendirmede asgari ücret için net bir eşik verdi: Karakaş’a göre güncelleme 0'un altında kalmayacak. Karakaş aynı yayında SGK’nın bütçe fazlasından, emekliler için konut kredisi formülüne, memur ve emekli zamlarından seçim takvimine kadar birçok başlığa değindi.

#1
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

ASGARİ ÜCRETTE 0 SINIRI Karakaş bu tahmini bütçedeki vergi muafiyeti kalemlerine dayandırıyor. Ona göre rakamlara bakıldığında asgari ücrette 0'un altında bir artış görünmüyor. Burada küçük ama önemli bir ayrım var: Bu, resmi bir karar değil, bir uzman değerlendirmesi. Yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı komisyonun görüşmelerinin ardından belli olacak. Mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt ücret ise 33.030 TL. 0'luk bir artış bu rakamların ne anlama geleceğini hesaplamak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası.

#2
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

Memur ve emekli zammında bütçe ne söylüyor? Karakaş’ın okumasına göre bütçede memurlar ve emekliler için çok yüksek bir zam kalemi yok. Ancak ona göre bu tablo kalıcı değil. Seçim yaklaştıkça ek bütçelerle bu rakamların yukarı çekilmesi mümkün. Mevcut bütçeyi de henüz bir “seçim bütçesi” olarak görmüyor. Karakaş’ın takvim tahmini şöyle: Seçim ya 2027'nin sonunda ya da 2028'in Nisan ayında yapılır. Erkene alınma ihtimali ona göre zayıf, ertelenme ihtimali güçlü.

#3
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

“SGK BÜTÇESİ FAZLA VERDİ, EMEKLİYE KONUT KREDİSİ VERİLEBİLİR” Karakaş’ın en çok vurguladığı konu emeklilere yönelik konut finansmanı oldu. SGK’nın geçmişte işçilere ve kooperatiflere konut kredisi verdiğini hatırlatan Karakaş, bugün kurumun bunu yapabilecek güçte olduğunu söylüyor.

#4
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

Dayandığı veri şu: SGK’nın 2025 bütçesi 35,7 milyar lira fazla verdi. Karakaş, SSK’nın eskiden 233 binden fazla konutun yapılmasına vesile olduğunu, Bağ-Kur’un bile binlerce konuta katkı sağladığını belirtti. Üç sandık artık tek çatı altında olduğu için kurumun elinin daha güçlü olduğunu ekledi.

#5
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

Önerdiği formül kısaca şöyle: TOKİ iş birliğiyle, devlet katkısı faiz yükünü karşılayacak şekilde emeklilere düşük faizli konut kredisi verilir. Taksitler doğrudan emekli maaşından kesileceği için kurumun parası risk altına girmez. Karakaş’a göre bu uygulama iki sonuç doğurur: Emekli ev sahibi olur, kiralar da düşer.

#6
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

Sıfır faizli konut kredisi bugün kimlere veriliyor? SGK bünyesinde sıfır faizli konut kredisi bugün de uygulanıyor, ancak yalnızca belirli gruplar bundan yararlanıyor: harp malulleri, vazife malulleri, gaziler, 15 Temmuz gazileri ve bunların hak sahipleri. Karakaş benzer bir modelin tüm emeklilere açılabileceğini düşünüyor. Gelir durumu ve aile yapısı dikkate alınarak, makul faiz oranlarıyla yaygınlaştırılması mümkün.

#7
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE İNSİN ÇAĞRISI Karakaş’ın son başlığı çalışma saatleri oldu. Türkiye’de haftalık 45 saat olan çalışma süresini Avrupa standartlarının üzerinde bulan Karakaş, bu sürenin verimlilik getirmediğini söylüyor. Avrupa ülkelerinden daha verimli çalışmadığımızı vurgulayarak 40 saatlik düzene geçmenin vakti geldiğini belirtti.

#8
Foto - Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı rakam verdi 'bu oranın altında olmaz' dedi!

İşverenlerin yükünü hafifletmek için de bir yol önerdi: Haftalık süre 45 saatten 40 saate indirilirse aradaki farkı karşılamak üzere devlet yeni bir teşvik verebilir. Karakaş, kısalan mesainin iş stresini, hastalıkları ve iş kazası maliyetlerini azaltacağını savunuyor.

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