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Teknoloji-Bilişim
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ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

2023-04-11 17:20:55
ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

Türkiye'nin gururu ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "Yeni siparişler gelecek. 20 yeni siparişin görüşmeleri devam ediyor. Bu otobüslerin farklı kurumların kampüslerinde kullanılan ikişer, üçer tane örnekleri de var. Uzun zamandır sahadayız aslında elektrikli otobüste. Yerli-milli şirketlerimizden bir tanesiyle elektrikli minibüs geliştirme projemiz var. Orada da 64 tane üreteceğiz" dedi.

#1
Foto - ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

ASELSAN, elektrikli araç konusunda sahip olduğu teknolojilerle yeni sorumluluklara hazırlanıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, şirketin elektrikli araçlara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Savunma sanayisindeki birikimin bu alanda yürütülen çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Görgün, daha önce yaptıkları modernizasyon, yerli-milli platformlar için üretilen alt sistemlerle bu yeteneği kazandıklarını ve bu gibi alanlarda sivil uygulama fırsatları bulduklarını söyledi. Görgün, görev bilgisayarları ile komuta kontrol, motor kontrol, güç elektroniği ve bunların sürücü sistemlerini en zor koşullar için tasarladıklarını, ürettiklerini ve bunların sahada uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

#2
Foto - ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

"Elektrikli araçlarda otobüsler ön plana çıktı. Otobüsler için geliştirdiğimiz çekiş sistemleri, motor sistemleri, bunlar içinde kullanılan görev bilgisayarı sistemleri ve akıllı şehirciliğe uygun sensörlerle bunların donatılması geçmişteki birikimimizle çok kolay şekilde var olan bir platforma uygulandı. Bu proje en çok görünür olduğu Samsun TEKNOFEST'te en zorlu koşullarda kendini gösterdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mız aradı, 'Analiz yaptık, bazı hatlarda (işletme giderlerinde) 8'de 1, bazı hatlarda 10'da 1 verimlilik sağladık, çok memnunuz.' dedi. Şu anda 15 otobüs çalışıyor, 5 tane daha teslim edeceğiz."

#3
Foto - ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

YENİ SİPARİŞLER YOLDA İklim, çevre, su ve atık yönetimi projelerine destek verdiklerini, faaliyetlerine çevreci bir yaklaşımla devam ettiklerini dile getiren Görgün, ASELSAN'ın bu ürünlerini çevreye katkı olarak da değerlendirdiklerini ve sorumlulukla bu teknolojilere çalıştıklarını bildirdi. Görgün, şunları kaydetti:

#4
Foto - ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

"Yeni siparişler gelecek. 20 yeni siparişin görüşmeleri devam ediyor. Bu otobüslerin farklı kurumların kampüslerinde kullanılan ikişer, üçer tane örnekleri de var. Uzun zamandır sahadayız aslında elektrikli otobüste. Yerli-milli şirketlerimizden bir tanesiyle elektrikli minibüs geliştirme projemiz var. Orada da 64 tane üreteceğiz. Burada da yine ASELSAN'ın sorumluluk alacağı kapsamlar belli. Platformun üreticisi belli, onun dışında güç sistemleri, kontrol sistemleri ASELSAN tarafından üretilecek. Karsan'ın e-JEST modeline bu uygulanacak. Bunun yaygınlaşacağını, gelişeceğini düşünüyoruz. Çok farklı platform üreticilerinin bizimle çalışma arzuları var, onları da değerlendiriyoruz, biz de arzuluyoruz. Çünkü bu alanın gelişeceğine, gelişmesi gerektiğine inanan bir yönetimimiz olduğu için faaliyetlerimizi daha çok duyacaksınız."

#5
Foto - ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda

Görgün, elektrikli araçlar konusunda şu an için otobüs ve minibüslere odaklandıklarını sözlerine ekledi.

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