2023-04-11 17:20:55 ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Yeni siparişler yolda
Türkiye'nin gururu ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "Yeni siparişler gelecek. 20 yeni siparişin görüşmeleri devam ediyor. Bu otobüslerin farklı kurumların kampüslerinde kullanılan ikişer, üçer tane örnekleri de var. Uzun zamandır sahadayız aslında elektrikli otobüste. Yerli-milli şirketlerimizden bir tanesiyle elektrikli minibüs geliştirme projemiz var. Orada da 64 tane üreteceğiz" dedi.