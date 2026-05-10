ASELSAN’dan düşman hava araçlarına “Yüksek Hızlı” geçit yok! Türk devleri imzayı attı, dev proje resmen başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN Konya arasında imzalanan Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi, Türkiye’nin yerlilik hamlesinde yeni bir milat oldu. SAHA 2026 kapsamında hayata geçen bu stratejik anlaşma sayesinde, kritik hava savunma sistemlerinin kalbi olan orta kalibre silahlar artık tamamen milli imkanlarla üretilecek. Hem kara hem de deniz platformlarına entegre edilecek olan bu yüksek teknolojili top sistemi, Türkiye’nin savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını sona erdirerek küresel pazarda büyük bir rekabet üstünlüğü sağlayacak.