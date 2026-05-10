2026’nın en güçlü orduları açıklandı, Türkiye dünya devlerini resmen sildi süpürdü
Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı askeri güç endeksini yayımlayarak dünya ordularının yeni sıralamasını ilan etti. Yerli savunma sanayii atılımları ve İHA/SİHA teknolojisindeki dünya liderliğiyle dikkat çeken Türkiye, dev rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü 9. ordusu ünvanını perçinledi. Birçok Avrupa başkentini ve köklü orduyu listenin dışına iten Ankara’nın bu yükselişi, küresel savunma kulislerinde "yeni bir dönemin ayak sesleri" olarak yorumlanıyor.