  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, 12 polis öldü Meğer o hastalığa iyi geliyormuş! Pancar suyunu bu şekilde tüketin! Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin! Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak “Öcalan” açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağız Ayıları bal peteğindeki izler ele verdi! 21 kovan parçalandı, 1,5 milyon arı telef oldu Yaz geldi diye sevineneler dikkat: Meteorolojiden kötü haber geldi! NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor Pazarda fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Esnaf şaşkın, vatandaş isyanda
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

Müslüman ülkelere saldırı olarak dönen B-21 Raider hayalet bombardıman uçaklarının test süreciyle ilgili istemediğimiz haber geldi.

#1
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

ABD’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, Northrop Grumman tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri’yle ortak yürütülen 180 günlük test döngüsünü yalnızca 73 gün içinde tamamlandı. Şirket, bu süreçte planlanan görevlerin yarısının başarıyla yerine getirildiğini ve program kapsamında 11,8 milyar dolarlık sözleşme değerinin güvence altına alındığını duyurdu.

#2
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

Askeri havacılık projelerinde uçuş test süreçleri genellikle teknik sorunlar, tekrar edilmesi gereken denemeler veya sistem entegrasyon problemleri nedeniyle uzayabiliyor. Ancak B-21 Raider programında şimdiye kadar bu tür ciddi gecikmelerin yaşanmaması dikkat çekiyor.

#3
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

Planlanan 180 günlük sürecin yalnızca 73 günde tamamlanabilmesi, uçağın farklı görev senaryolarında istikrarlı performans gösterdiğine işaret ediyor.

#4
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

Programın test faaliyetleri, Northrop Grumman mühendisleri ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 412. Test Kanadı personelinin birlikte görev yaptığı “Combined Test Force” yapısı altında yürütülüyor. Bu ortak yapı sayesinde devlet ve yüklenici firma arasındaki test süreçlerinin tek merkezden yönetildiği, veri analizlerinin daha hızlı yapıldığı ve görev planlamalarının hız kazandığı belirtiliyor.

#5
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

B-21 Raider’ın KC-135 Stratotanker tanker uçağıyla gerçekleştirdiği havada yakıt ikmali testlerinin de geçtiğimiz ay başarıyla tamamlandığı açıklanmıştı.

#6
Foto - B-21 Raider bombardıman uçaklarından istemediğimiz haber geldi

B-21 Raider, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki uzun menzilli taarruz stratejisinin merkezinde yer alıyor. Yeni nesil stealth bombardıman uçağı hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olacak. Aynı zamanda ABD’nin nükleer caydırıcılık sisteminin hava ayağını uzun yıllar boyunca desteklemesi planlanıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin en az 100 adet B-21 Raider satın almayı hedeflediği bildiriliyor. Son savunma bütçesinde program için 6,1 milyar dolar kaynak ayrılmış durumda. KAYNAK: DONANIMHABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti

Rusya lideri Vladimir Putin, "Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Putin, Ukrayna Devlet Başkan Volodimi..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte, aralarında 10 kadının da bulunduğu 15 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23