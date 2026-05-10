Siyaset
6
Yeniakit Publisher
Dananın kuyruğu yarın kopacak! Saadet Partisi’ne kayyım mı atanıyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dananın kuyruğu yarın kopacak! Saadet Partisi'ne kayyım mı atanıyor?

Saadet Partisi’nin Mahmut Arıkan’ın genel başkan seçildiği 9. Olağan Kongresi, usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşınırken, partinin yönetimine kayyım atanması ihtimali siyaset gündemine bomba gibi düştü. Van eski İl Başkanı tarafından açılan davada delegelerin çoğunluğunun vasfının düştüğü ileri sürülürken, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Mayıs Pazartesi günü vereceği karar merakla bekleniyor. Eğer mahkeme usulsüzlük kararı verirse, partide 2010 yılındaki sancılı kayyım sürecinin bir benzeri tekerrür edebilir.

Siyaset kulisleri Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki "mutlak mutlan" davasına odaklanmışken, Saadet Partisi cephesinden gelen haber gündemin seyrini bir anda değiştirdi.

24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ve Mahmut Arıkan’ın zaferiyle sonuçlanan 9. Olağan Kongre, usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşındı.

Van eski İl Başkanı Mehmet Necip Yavuz Ermen ve beraberindeki heyetin açtığı davada, kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789’unun delegelik vasfının düştüğü ileri sürüldü. Bu kritik iddia, partinin yönetiminin üç kişilik bir kayyım heyetine devredilmesi talebini de beraberinde getirdi.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, siyaset dünyasının beklediği karar duruşmasını 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirecek. Eğer mahkeme kongrede usulsüzlük yapıldığına hükmederse, Saadet Partisi ikinci kez kayyım sınavıyla karşı karşıya kalacak.

Partinin 2010 yılındaki kongresi de benzer şekilde yargıdan dönmüş ve yönetim mahkeme kararıyla kayyıma devredilmişti.

