Dananın kuyruğu yarın kopacak! Saadet Partisi’ne kayyım mı atanıyor?
Saadet Partisi’nin Mahmut Arıkan’ın genel başkan seçildiği 9. Olağan Kongresi, usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşınırken, partinin yönetimine kayyım atanması ihtimali siyaset gündemine bomba gibi düştü. Van eski İl Başkanı tarafından açılan davada delegelerin çoğunluğunun vasfının düştüğü ileri sürülürken, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Mayıs Pazartesi günü vereceği karar merakla bekleniyor. Eğer mahkeme usulsüzlük kararı verirse, partide 2010 yılındaki sancılı kayyım sürecinin bir benzeri tekerrür edebilir.