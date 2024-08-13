ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

IZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMLERİ NEDİR? - Teknolojinin gelişmesi ile beraber aktif radar yapısı kullanan füze ikaz sistemleri, yerini UV bant sensör kullanan sistemlere terk etmiştir. Günümüzde ise kızılötesi görüntülemedeki gelişmeler, bu sensörlerin füze ikaz sistemlerinde de kullanılabilirliğinin önünü açmıştır. Kızılötesi füze ikaz sistemi, genellikle MWIR (Orta Dalga Kızılötesi) bandında algılama yapan sezimciler ile platforma doğru atılan veya gelen füze tehditlerini algılar. İçinde barındırdığı algoritmaları ile tespit ve teşhis işlemi yaparak pilota görsel ve sesli ikaz üretmektedir. Aynı zamanda otomatik modda, karşı tedbir salım sistemini aktive ederek saman veya ısı fişeği atılmasını sağlamaktadır.