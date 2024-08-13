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ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

2024-08-13 18:39:26
ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

ASELSAN tarafından kızılötesi tabanlı yeni bir füze ikaz sistemi olan IRIS 200 geliştirildi.

#1
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

Bu yeni sistem, füze tehditlerini daha erken ve etkili bir şekilde tespit etmeyi hedeflemektedir.

#2
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

IRIS 200, gelişmiş kızılötesi algılama teknolojisi sayesinde, yaklaşan füzeleri hızlı bir şekilde tespit edip, ikaz verebilmektedir.

#3
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

Bu özelliğiyle savunma mekanizmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlamaktadır.

#4
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

* Füze atışının tüm safhalarında tespit yeteneği * 30+ km yüksek tespit menzili * Yüksek tehdit geliş açısı bildirimi * Karşı tedbir sistemlerinin otomatik olarak tetiklenmesi için kısa tepki süresi

#5
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

Özellikle askeri alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan IRIS 200, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacak ilk olarak. Ancak, ilerleyen dönemlerde uluslararası pazarlarda da yer alması beklenmektedir.

#6
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

Bu sistemin geliştirilmesindeki temel amaç, savunma kabiliyetlerini artırmak ve olası tehditlere karşı daha güvenli bir savunma mekanizması oluşturmaktır. ASELSAN’ın bu alanda gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalar, savunma sanayiinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

#7
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

KIZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMİ PROJESİ - KIZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMİ (KÖFİS) Projesi, 15 Ekim 2021 tarihinde imzalandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nde alınan kararın ardından başlatılan proje kapsamında ana yüklenici TUSAŞ oldu. Proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçaklara takılmak üzere milli imkanlarla Kızılötesi Füze İkaz Sistemi geliştirilecek. KÖFİS Projesi kapsamında ASELSAN MGEO ise projede ana alt yüklenici sıfatıyla görev alacaktır. Projenin diğer paydaşları ise ASELSAN REHİS, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, EHSİM, 1. HBFM ve 2. HBFM olacaktır.

#8
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

Askeri hava araçlarına yönelen Kızılötesi (IR) ve Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzelerin tespitini gerçekleştiren kızılötesi ikaz sistemleri, özsavunma kabiliyeti açısından kritik öneme sahip. KÖFİS Sistemi ile Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki uçaklarda kızılötesi füze kapasitesinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. KÖFİS Sistemi’nden gelen ikazın ardından hava aracı, flare karşı tedbir mühimmatı atışını otomatik olarak gerçekleştirebilecek. En önemlisi ise mürettebat, kendisine yönelen tehdidin varlığından haberdar olduğu için kaçma/kaçınma manevralarını uygun zamanda gerçekleştirebilecek.

#9
Foto - ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

IZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMLERİ NEDİR? - Teknolojinin gelişmesi ile beraber aktif radar yapısı kullanan füze ikaz sistemleri, yerini UV bant sensör kullanan sistemlere terk etmiştir. Günümüzde ise kızılötesi görüntülemedeki gelişmeler, bu sensörlerin füze ikaz sistemlerinde de kullanılabilirliğinin önünü açmıştır. Kızılötesi füze ikaz sistemi, genellikle MWIR (Orta Dalga Kızılötesi) bandında algılama yapan sezimciler ile platforma doğru atılan veya gelen füze tehditlerini algılar. İçinde barındırdığı algoritmaları ile tespit ve teşhis işlemi yaparak pilota görsel ve sesli ikaz üretmektedir. Aynı zamanda otomatik modda, karşı tedbir salım sistemini aktive ederek saman veya ısı fişeği atılmasını sağlamaktadır.

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