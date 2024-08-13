ASELSAN bombayı patlattı! F-16 savaş uçaklarında kullanılacak

KIZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMİ PROJESİ - KIZILÖTESİ FÜZE İKAZ SİSTEMİ (KÖFİS) Projesi, 15 Ekim 2021 tarihinde imzalandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK)’nde alınan kararın ardından başlatılan proje kapsamında ana yüklenici TUSAŞ oldu. Proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçaklara takılmak üzere milli imkanlarla Kızılötesi Füze İkaz Sistemi geliştirilecek. KÖFİS Projesi kapsamında ASELSAN MGEO ise projede ana alt yüklenici sıfatıyla görev alacaktır. Projenin diğer paydaşları ise ASELSAN REHİS, TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN, EHSİM, 1. HBFM ve 2. HBFM olacaktır.