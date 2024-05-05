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Yaşam
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Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

2024-05-05 18:30:07
Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde buzları çözülen ve yağan yağmurlarla debisi yükselen Asboğa Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı.

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Foto - Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 2007 rakımlı Asboğa Gölü, 13 bin 800 metrekarelik alanıyla ördek, angut, sakar meke, balıkçıl gibi birçok kuş türüne üreme ve barınma imkanı sağlıyor.

#2
Foto - Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Yaklaşık 6 ay kar ve buzlarla kaplı göl, bugünlerde kuş sesleriyle şenlendi. Bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, Asboğa Gölü'nün saklı bir cennet olduğunu söyledi.

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Foto - Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Solmaz, gölün bölge ve yaban kuşları için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, "Sarıkamış'ın doğa harikası Asboğa Gölü'nde geçen haftalar metreyi aşkın karla kaplıyken bugün yeşillerle donanmış gözleri okşuyor. Bir taraftan da gölün içindeki değişik kuş sesleri sakar mekeler, ördeklerin sesleri buraya renk katıyor. Dağlardaki karların varlığı bu manzarayı daha romantik hale getiriyor." diye konuştu.

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Foto - Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

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Foto - Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

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