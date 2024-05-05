Asboğa Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Solmaz, gölün bölge ve yaban kuşları için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, "Sarıkamış'ın doğa harikası Asboğa Gölü'nde geçen haftalar metreyi aşkın karla kaplıyken bugün yeşillerle donanmış gözleri okşuyor. Bir taraftan da gölün içindeki değişik kuş sesleri sakar mekeler, ördeklerin sesleri buraya renk katıyor. Dağlardaki karların varlığı bu manzarayı daha romantik hale getiriyor." diye konuştu.