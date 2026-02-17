Artık tek çatı altındalar! Türkiye’de iki otomotiv devi resmen birleşti

Çinli otomotiv devi Chery, bünyesinde bulunan OMODA ve JAECOO markalarını Türkiye pazarında tek bir stratejik yapı altında birleştirerek dev bir operasyona imza attı. Şehir odaklı teknolojiyle arazi kabiliyetini aynı merkezden yönetmeyi hedefleyen bu yeni yapılanma, satış ve satış sonrası süreçlerde tüketiciye büyük kolaylıklar sunacak. Bu hamle, Chery’nin Türkiye’yi sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım üssü olarak gördüğünün en somut kanıtı oldu.