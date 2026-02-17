  • İSTANBUL
Çinli otomotiv devi Chery, bünyesinde bulunan OMODA ve JAECOO markalarını Türkiye pazarında tek bir stratejik yapı altında birleştirerek dev bir operasyona imza attı. Şehir odaklı teknolojiyle arazi kabiliyetini aynı merkezden yönetmeyi hedefleyen bu yeni yapılanma, satış ve satış sonrası süreçlerde tüketiciye büyük kolaylıklar sunacak. Bu hamle, Chery’nin Türkiye’yi sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım üssü olarak gördüğünün en somut kanıtı oldu.

Foto - Artık tek çatı altındalar! Türkiye’de iki otomotiv devi resmen birleşti

Açıklamada, yeni yapılanmanın daha net bir marka konumlandırması, daha geniş ürün gamı ve operasyonel sinerji sağlayacağı belirtildi. Şirketten yapılan değerlendirmede, birleşmenin yalnızca küresel stratejinin parçası olmadığı, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik uzun vadeli bir yatırım yaklaşımını da yansıttığı vurgulandı.

Foto - Artık tek çatı altındalar! Türkiye’de iki otomotiv devi resmen birleşti

Birleşme sonrası her iki markanın ürün stratejisinin tek merkezden yönetileceği, satış ve satış sonrası operasyonlarda daha koordineli bir yapı oluşturulacağı belirtildi.

Foto - Artık tek çatı altındalar! Türkiye’de iki otomotiv devi resmen birleşti

Yeni dönemde dual marka yapısıyla, ürün çeşitliliğinin artırılması, yerel operasyonların güçlendirilmesi, marka algısının tek çatı altında netleştirilmesi ve Türk tüketicisiyle daha güçlü bağ kurulması hedefleniyor.

Foto - Artık tek çatı altındalar! Türkiye’de iki otomotiv devi resmen birleşti

OMODA daha çok şehir odaklı, teknoloji ve tasarım vurgulu modelleriyle konumlanırken; JAECOO’nun SUV ve arazi kabiliyeti ön planda olan ürün gamıyla farklı müşteri segmentlerine hitap ettiği biliniyor.

