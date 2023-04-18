2023-04-18 14:33:00 Artık sadece telefonlar değil! Yenilenmiş ürünlerde yeni̇ dönem
Yenilenerek kullanıma sunulabilecek ürünler arasına akıllı saatler, bilgisayarlar (dizüstü, masaüstü), oyun konsolları ve modemler de eklendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.