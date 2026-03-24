Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı
Güney Koreli Hanwha Aerospace, Mısır’daki dev fabrikasını modernize ederek K9 obüslerinin seri üretimine resmen başladı. Alman motoru kısıtlamalarını Türk yapımı STX motoruyla aşan bu hamle, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Mısır ordusu, kendi topraklarında üreteceği 216 adet obüs ve mühimmat araçlarıyla Afrika'nın en büyük vurucu gücü olma yolunda dev bir adım attı.