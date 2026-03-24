SON DAKİKA
Meğer çözümü kimse bilmiyormuş! İşte tırnak mantarını tek gecede kurutan, ayak kokusunu vakum gibi çeken mucizevi yöntem Türkiye’den gördüler, “İlla bizde de olacak” diye kendilerini paraladılar! Ankara’ya kafa tutan ülkeden yerli İHA hamlesi Romanya'dan 'Türkiye' sesleri yükselmeye devam ediyor. Coşkuyla saldıracaklar dayanmalıyız Dost ülkede Bayraktar fırtınası! Tarih verildi, Türk SİHA’ları Avrupa’nın kalbine iniyor Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı Altında büyük düşüş! Amerikalılar, 'Türkiye Hava SOJ'ları havalandırdı' diyerek duyurdu: Bir dakika siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın Petrolde savaş yükselişi! Koç Holding'de deprem! Peş peşe kapatma kararı aldı Milyarder Jeff Bezos düğmeye bastı! Asteroit savunma silahı üretecek
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı

Güney Koreli Hanwha Aerospace, Mısır’daki dev fabrikasını modernize ederek K9 obüslerinin seri üretimine resmen başladı. Alman motoru kısıtlamalarını Türk yapımı STX motoruyla aşan bu hamle, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Mısır ordusu, kendi topraklarında üreteceği 216 adet obüs ve mühimmat araçlarıyla Afrika'nın en büyük vurucu gücü olma yolunda dev bir adım attı.

Foto - Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı

Güney Kore savunma sanayiinin önemli ihracat kalemlerinden K9 kundağı motorlu obüsler, Mısır’da seri üretime geçti. Chosun’un haberine göre savunma sanayii çevreleri, K9 ile başlayan bu sürecin Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Güney Kore menşeli silah sistemlerinin satışını artıracağını öngörüyor. 23 Mart 2026 tarihinde savunma sanayii kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hanwha Aerospace, Mısır’daki “200. Lojistik Fabrikası”nda üretim hattını modernize ederek seri üretime başladı. Söz konusu tesis, geçmişte ABD menşeli M1A1 Abrams tanklarının lisans altı üretimi ve bakımı için kullanılıyordu.

Foto - Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı

Hanwha Aerospace personeli ve Mısır hükümet yetkililerinin birlikte yürüttüğü üretim hattından çıkacak ilk K9 obüslerinin bu ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında sadece K9 değil, K10 mühimmat ikmal aracı ve ilk kez ihraç edilecek olan K11 atış kontrol zırhlı aracı da Mısır’da üretilecek. Chosun tarafından yapılan habere göre K11 sistemi, deniz hedeflerine yönelik mesafe ve hedefleme verilerini K9’un atış kontrol sistemine ileterek isabet oranını artırıyor. Bu özellik, K9’un Mısır’da sadece kara kuvvetleri değil, deniz kuvvetleri (kıyı savunma) tarafından da kullanılacağını gösteriyor.

Foto - Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı

Hanwha Aerospace ile Mısır arasında imzalanan sözleşme; 216 adet K9 obüsü, 39 adet K10 mühimmat aracı ve 51 adet K11 aracını kapsıyor. Toplam sözleşme bedeli 2,51 trilyon won (yaklaşık 1,9 milyar dolar) olarak açıklandı. Sözleşme kapsamındaki araçların w’si Mısır’da yerel olarak üretilecek. Mısır’a teslim edilecek K9 obüslerinin en kritik özelliği, STX Engine tarafından 2024 yılında geliştirilen 1000 beygirlik yerli dizel motorla donatılmış olmalarıdır. Daha önce Alman MTU motorlarının lisanslı üretimi kullanıldığı için, Almanya’nın Mısır, Türkiye ve BAE gibi ülkelere yönelik ihracat kısıtlamaları K9’un satışını engelliyordu. STX üretimi yerli motor sayesinde K9 obüsleri artık herhangi bir üçüncü ülke onayına ihtiyaç duymadan özgürce ihraç edilebilecek.

