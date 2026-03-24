Artık kimseye muhtaç değiller! Bir dönem Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, Almanların engelini Türk motoruyla aştı

Hanwha Aerospace personeli ve Mısır hükümet yetkililerinin birlikte yürüttüğü üretim hattından çıkacak ilk K9 obüslerinin bu ay içinde teslim edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında sadece K9 değil, K10 mühimmat ikmal aracı ve ilk kez ihraç edilecek olan K11 atış kontrol zırhlı aracı da Mısır’da üretilecek. Chosun tarafından yapılan habere göre K11 sistemi, deniz hedeflerine yönelik mesafe ve hedefleme verilerini K9’un atış kontrol sistemine ileterek isabet oranını artırıyor. Bu özellik, K9’un Mısır’da sadece kara kuvvetleri değil, deniz kuvvetleri (kıyı savunma) tarafından da kullanılacağını gösteriyor.