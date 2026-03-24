  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Kuraklık nedeniyle kurumuştu! Kolak Gölü yeniden canlandı
Denizli’nin Çameli ilçesindeki Kolak Gölü bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuştu. Devlet Su İşleri (DSİ) ile Çameli Belediyesinin kapsamlı çalışmasıyla göl yeniden canlandı.

#1
Bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle kuruyan ve doğal güzelliğini kaybetmeye başlayan Kolak Gölü’nün yeniden canlanması için DSİ ile birlikte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

#2
Yapılan çalışmalar kapsamında göl yüzeyinde oluşan kil tabakası temizlenerek gölün yeniden su tutması sağlandı.

#3
İlçenin son dönemde etkili olan yağışların da katkısıyla Kolak Gölü yeniden dolarak eski seviyesine ulaştı ve doğal güzelliğini tekrar kazandı. Yayla turizmi açısından büyük önem taşıyan Kolak Gölü, yapılan çalışmaların ardından yeniden kamp severler ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

#4
Kolak Gölü ilçenin sembol niteliğinde bir doğa harikası olduğunu ifade eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan şunları söyledi:

#5
"Kolak Gölü ilçemiz için sembol niteliğinde bir doğa harikasıdır. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen başta DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere ve görev alan uzmanlarımıza teşekkür ediyorum"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23