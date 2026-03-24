İşte sosyetenin yoldan çıkan çocukları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte sosyetenin yoldan çıkan çocukları

Türkiye’de ünlü isimlerin çocuklarının karıştığı adli olaylar sık sık gündem oluyor. İmtiyazlı ailelerden gelen gençler cinayet ve uyuşturucu suçlarıyla anılıyor.

RÜZGAR ÇETİN OLAYI: Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin 2016 yılında Beşiktaş'ta Ortaköy yönüne seyrederken trafik polisi aracı ile çarpışmış, polis memuru İsmet Fatih Alagöz, kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde şehit olmuş, diğer polis memuru ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

İBRAHİM BARUT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ilaç devi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu ve Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Barut gözaltına alınmıştı. Barut'un uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

FATİH-KASIM GARİPOĞLU Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzenleri olan Fatih-Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. İkili hala firari durumda.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ: 3 Mart 2009 tarihinde, 17 yaşındaki Münevver Karabulut, kendisiyle aynı yaştaki sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu ailesine ait Bahçeşehir'deki bir villada aldığı 29 bıçak yarası ile öldürülen Karabulut'un cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atıldı.

NAZLI SİNEM ERKÖSEOĞLU'NUN ÖLÜMÜ: Beyoğlu'nda 2010 yılında meydana gelen olayda bir apartman boşluğunda Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Paksoy Holding'in veliahtları olan Can ve Emre Paksoy kardeşler, genç kadını öldürdükleri iddiasıyla açılan davada hala yargılanıyor. KAYNAK: ODATV

ONUR ÖZBİZERDİK: Türk yeraltı dünyasının ünlü ismi olan Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik, 2015 yılında Tarabya'da bulunan bir otelin lobisinde 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp'i bacağından vurdu. Defalarca kez tutuklanıp serbest bırakıldı.

FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYI Ümraniye'de meydana gelen olayda, Rapçi Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun arasını düzeltmek isteyen Kars 36 futbol kulübü oyuncusu Kubilay Kaan Kundakçı, çakarlı araçla gelen şahısların saldırısında hayatını kaybetti. Polis, cinayetin failinin Diyarbakır Spor'un eski başkanı ve BİLKA, CBK YACHTS ve BİLPET'in sahibi Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu belirledi. Geçmişte Zehra Çilingiroğlu (Hülya Avşar’ın kızı) ve Melisa Ural (Hakan Ural’ın kızı) ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Kadayıfçıoğlu, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

TALU KARDEŞLER İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği uyuşturucu soruşturmalarında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda verdikleri kan ve idrar test sonucunda uyuşturucu çıktı. Talu kardeşler, sonucu kabul etmediklerini duyurdu.

MEHMET AKİF ERSOY Bazı ünlü isimlerin çocukları, son dönemde düzenlenen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Bunlardan biri Gazeteci Nadir Ersoy'un oğlu, Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. Ersoy, 11 Aralık'ta "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan Hakan Ural'ın daha önce kızının sevgilisi olan zanlı Alaaddin Kadayıfçıoğlu hakkında "Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi.." dediği ortaya çıktı.

ANNESİNİN KATİL ZANLISI Yalova'da yaşayan şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN ÖLÜMÜ Ünlü estetisyen Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un oğlu olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur 2024 yılında ehliyetsiz araç kullanımı sonucunda Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu. Annesiyle ABD'ye firar eden Cihantimur hala Türkiye'ye iade edilmedi.

BURAK ATEŞ Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Altın Ateş Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş'in oğlu Burak Ateş, Garipoğlu ikilisiyle beraber firari konumda bulunuyor.

Yorumlar

HİZİPSAVAR

yaşlarına rağmen ergenlikten çıkamamıaş çok genç yaşta her şeye ve doyuma ulaşmış İSLAM eğitimi almamış bu gençlerden ne bekliyorsunuz. ingilizler boşunamı yatılı okullarda çoçuklarını en ağır eğitimleri veriiyolrar belkide 40 yaşına kadar o muazzam serveti tam anlamı ile kullanamıyorlar geleceğiniz için ülkeniz ve aileniz için hepsinden önemlisi çocukalrınız için İSLAM ı öğrenini öğretin ve yaşayın.
