Atmayanlar zengin oldu: Tanesi 37 milyon dolar!
1943 tarihli bronz Lincoln seri açık artırmayla satışa hazırlanıyor. Savaş döneminde hatalı basılan paraların tanesinin 37 milyon TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.
Stack’s Bowers Galleries’in paylaştığı bilgilere göre, 1943 tarihli nadir bronz Lincoln senti koleksiyon dünyasında büyük ilgi görüyor.
7 ÖRNEKTEN BİRİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR San Francisco Darphanesi’nde basılan bu özel para, bugüne kadar tespit edilen yalnızca yedi örnekten biri olma özelliğini taşıyor. PCGS tarafından “AU-55” derecesi verilen ve "Altın CAC" sertifikası bulunan parça, koleksiyonerler için son derece değerli kabul ediliyor.
YANLIŞLIKLA BASILDI SERVET DEĞERİNDE Söz konusu nadirliğin arkasında ise savaş yıllarına uzanan bir üretim hatası bulunuyor. II. Dünya Savaşı sırasında bakırın mühimmat üretiminde yoğun şekilde kullanılması nedeniyle ABD Darphanesi, sent üretiminde çinko kaplı çeliğe yöneldi. Ancak sonraki süreçte bronz kalıplara geçiş sırasında çok sınırlı sayıda 1943 tarihli paranın yanlışlıkla bronz plakalar üzerine basıldığı ortaya çıktı. Bu hata, yıllar içinde söz konusu madeni parayı koleksiyon tarihinin en dikkat çekici parçalarından biri haline getirdi.
EN KIYMETLİ ÜRETİM HATASI OLARAK TARİHE GEÇTİ Üretim sürecindeki karışıklık sonucu ortaya çıkan sınırlı sayıdaki bu madeni paralar, yıllar içinde koleksiyon dünyasında adeta bir “hazine avı”na dönüştü. Philadelphia’da 17, San Francisco’da 7 ve Denver’da yalnızca 1 adet bulunduğu bilinen bu hatalı basımlar, Amerikan sanayi tarihinin en kıymetli üretim hataları arasında yer alıyor.
DEĞERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Koleksiyonerlerin özellikle kondisyonu ve yüzey parlaklığı nedeniyle büyük ilgi gösterdiği bu nadir paranın değeri, geçmiş müzayede sonuçlarıyla da doğrulandı. Ocak 2021’de Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada, 1943-D (Denver) serisine ait bir bronz sent 840 bin dolara (yaklaşık 37 milyon 172 bin TL) satıldı ve bu satış PCGS kayıtlarına geçti./ kaynak: haber7
