Doktorlar bu besine “yaşam iksiri” diyor! Kan şekerini dengeliyor, kanserden koruyor, kalbi çelik gibi yapıp, kilo vermeye yardımcı oluyor

Artan kronik hastalıklar ve obeziteye karşı uzmanlar, her evde bulunan en ucuz ve en etkili gıda grubunu işaret etti: Baklagiller! Günlük bir porsiyon fasulye veya mercimek tüketiminin "kötü kolesterolü" yerle bir ettiği kanıtlanırken, bu mucize besinlerin kalp ritmini düzenleme ve damarları genişletme özellikleri hayran bırakıyor. Yüksek lif içeriğiyle tokluk hissini zirveye çıkaran baklagiller, hem bütçesini hem de sağlığını korumak isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi.