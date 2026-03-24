  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kapadokya’yı anımsatıyor! O ilimizde görenleri şaşırtan doğa harikası Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı “Aşil Kalkanı”! Gökyüzünü “demir kubbe” ile örecekler Atmayanlar zengin oldu: Tanesi 37 milyon dolar! Kuraklık nedeniyle kurumuştu! Kolak Gölü yeniden canlandı Cüzdanınızdaki 1 lira değil, tam 37 milyon lira olabilir! Yanlışlıkla basıldı, servet değerinde Doktorlar bu besine “yaşam iksiri” diyor! Kan şekerini dengeliyor, kanserden koruyor, kalbi çelik gibi yapıp, kilo vermeye yardımcı oluyor Nükleer denizaltı için 1 milyar dolarlık dev ittifak! Donanma resmen şaha kalkacak TB2 SİHA'lar ülkede taş üstünde taş bırakmıyordu: Amerika MQ-9 Reaper'ları ani kararla bölgeye yolladı İki meslek için karar çıkmak üzere! Artık askerlikten muaf tutulacaklar Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı! Türkiye’nin “Tayfun”u listeyi altüst etti
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Doktorlar bu besine "yaşam iksiri" diyor! Kan şekerini dengeliyor, kanserden koruyor, kalbi çelik gibi yapıp, kilo vermeye yardımcı oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doktorlar bu besine “yaşam iksiri” diyor! Kan şekerini dengeliyor, kanserden koruyor, kalbi çelik gibi yapıp, kilo vermeye yardımcı oluyor

Artan kronik hastalıklar ve obeziteye karşı uzmanlar, her evde bulunan en ucuz ve en etkili gıda grubunu işaret etti: Baklagiller! Günlük bir porsiyon fasulye veya mercimek tüketiminin "kötü kolesterolü" yerle bir ettiği kanıtlanırken, bu mucize besinlerin kalp ritmini düzenleme ve damarları genişletme özellikleri hayran bırakıyor. Yüksek lif içeriğiyle tokluk hissini zirveye çıkaran baklagiller, hem bütçesini hem de sağlığını korumak isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi.

1
#1
Obezite, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkların artışıyla birlikte beslenmenin sağlık üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar hız kazanıyor. Son yıllarda pek çok diyet modeli ortaya çıksa da uzmanlar, en etkili seçeneklerden birinin oldukça basit ve ucuz bir gıda grubu olduğunu söylüyor: Baklagiller.

#2
Uzmanlar düşük maliyetli ve uzun raf ömürleriyle öne çıkan fasulye, nohut, mercimek gibi baklagillerin, aralarında ufak farklar olsa da genel olarak benzer derecede besleyici olduğunu ifade ediyor. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan diyetisyen Caitlin Beale, baklagillerin bitkisel protein, lif, kompleks karbonhidrat, folat, demir, magnezyum, potasyum ve antioksidan özellik gösteren polifenoller açısından zengin olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre düzenli baklagil tüketimi kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratabiliyor.

#3
2014 yılında yayımlanan bir araştırma, günlük bir porsiyon baklagil tüketiminin "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerinde kayda değer düşüşle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Baklagiller aynı zamanda potasyum ve magnezyum açısından da zengin. Bu mineraller kalp ritmini düzenlemeye, kan basıncını düşürmeye ve damarların genişlemesine katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca baklagillerde bulunan antioksidan bileşiklerin iltihabı azaltabileceğini ve oksidatif stresi düşürebileceğini vurguluyor. Yüksek lif ve protein içeriği sayesinde baklagillerin tokluk hissini artırdığı ve kilo kontrolüne yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

#4
Ayrıca lifin karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerini daha dengeli hale getirdiği ve ani açlık krizlerini azalttığı belirtiliyor. Bazı araştırmalar, özellikle siyah fasulyenin kilo kontrolüyle ilişkilendirilen GLP-1 hormonunu artırabileceğine işaret ediyor. Öte yandan uzmanlar, baklagillerin bazı kişilerde gaz ve şişkinlik yapabileceğini, ancak bunun zamanla azalabileceğini belirtiyor. Hassas sindirim sistemi olanların ise tüketimi kademeli olarak artırması öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23