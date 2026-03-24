İki meslek için karar çıkmak üzere! Artık askerlikten muaf tutulacaklar
İki meslek için karar çıkmak üzere! Artık askerlikten muaf tutulacaklar

Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında yürütülen gizli çalışma neticesinde, hakim ve savcıların askerlik ödeviyle ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeye gidiliyor. Tıpkı polislerde olduğu gibi, belirli bir hizmet yılını tamamlayan yargı mensupları artık askerlik görevini yapmış sayılacak. Genç hukukçuların tecil haklarını koruyan bu yeni modelle birlikte, yargıdaki personel açığının kapatılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından hakim ve savcıların özlük haklarına yönelik iyileştirmelere gidileceği öne sürülmüş, bu kapsamda hakim ve savcılara 70 bin liraya varacak tutarda seyyanen zam yapılacağı iddia edilmişti.

Hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Adalet Bakanlığı'nın temasa geçtiği öne sürülürken, halihazırda polisler için geçerli alan modelin hakim ve savcılara yönelik de uygulanması hedefleniyor.

Son TV'de yer alan habere göre, düzenlemenin mevzuata girmesi halinde hakim ve savcılar, belirtilen sürenin üzerinde görev yürütmeleri halinde askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılacak. Bu sürecin tamamlanması amacıyla genç hakim ve savcılar, asgari hizmet yılını tamamlayana kadar askerlik görevlerini tecil ettirebilme hakkına sahip olacak.

Şu anda polisler için yürürlükte olan uygulamada zorunlu hizmet görevi 10 yıl olarak belirlenirken, 10 yıldan uzun süre boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çatısı altında hizmet veren polislerin askerlik görevleri tamamlanmış olarak değerlendirilmekte.

