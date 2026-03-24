İki meslek için karar çıkmak üzere! Artık askerlikten muaf tutulacaklar

Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları arasında yürütülen gizli çalışma neticesinde, hakim ve savcıların askerlik ödeviyle ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeye gidiliyor. Tıpkı polislerde olduğu gibi, belirli bir hizmet yılını tamamlayan yargı mensupları artık askerlik görevini yapmış sayılacak. Genç hukukçuların tecil haklarını koruyan bu yeni modelle birlikte, yargıdaki personel açığının kapatılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi hedefleniyor.