Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nükleer denizaltı için 1 milyar dolarlık dev ittifak! Donanma resmen şaha kalkacak

İngiltere, AUKUS ittifakı kapsamında nükleer güçle çalışan yeni nesil saldırı denizaltıları için ABD’den 1 milyar dolarlık devasa bir teknoloji paketi satın almaya hazırlanıyor. Dikey konuşlandırma tüplerinden gelişmiş taktik sistemlere kadar her şeyi kapsayan bu dev anlaşma, Avrupa’nın kuzeyindeki deniz dengelerini İngiltere lehine değiştirecek. ABD’nin de onayladığı bu stratejik adım, NATO müttefikleri arasındaki savunma entegrasyonunu tarihin en yüksek seviyesine taşıyor.

Paket kapsamında ayrıca simülasyon ekipmanları, mühendislik gösterim modelleri, test ve kurulum ekipmanları, ekipman bileşenleri, bilgi teknolojisi donanımları, yayınlar ve teknik dokümantasyon, yazılım ve kaynak kodları, ABD sanayi desteği, tesis desteği, personel eğitimi ile hem Birleşik Krallık hem de ABD tesislerinde görev yapacak gömülü ABD ve Birleşik Krallık personel desteği de yer alıyor. Bu unsurların, daha önce Kongre bildirim eşiğinin altında kalan mevcut bir satış dosyasına ekleneceği belirtildi.

İlk yabancı askeri satış dosyasının değerinin 50 milyon dolar olduğu, bu dosyada tekrarlanmayan mühendislik desteği, ABD ekipmanlarının tasarım entegrasyonu, Avustralya Kraliyet Donanması ile Birleşik Krallık Kraliyet Donanması için geliştirilen yeni nesil nükleer güç tahrikli saldırı denizaltılarının tasarım ve üretimine yönelik muharebe ve silah sistemleri desteği ile yazılım ve teknik yayın teslimatının bulunduğu kaydedildi. Revizyonun ardından dosyanın toplam tahmini bedeli 1 milyar dolara çıktı.

ABD tarafı, önerilen satışın, Avrupa’da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından önemli bir güç olarak görülen bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak Washington’ın dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini vurguladı. Açıklamada, söz konusu satışın Birleşik Krallık’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kapasitesini geliştireceği, deniz çıkarları ile altyapısını korumaya yönelik etkili bir caydırıcılık kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

Satışın ayrıca Avrupa’nın kuzeybatısında istikrar ve deniz güvenliğini güçlendireceği, NATO ile ABD’nin güvenlik ve stratejik hedeflerine katkı sunacağı değerlendirildi. Birleşik Krallık’ın bu ekipmanı silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı belirtildi. ABD makamları, teklif edilen ekipman ve destek satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ve ABD savunma hazırlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını da bildirdi.

Başlıca yükleniciler arasında Newport News, Virginia merkezli Huntington Ingalls Industries; Groton, Connecticut merkezli General Dynamics Electric Boat; Fairfax, Virginia merkezli General Dynamics Mission Systems; Manassas, Virginia merkezli Progeny Systems; Bethesda, Maryland merkezli Lockheed Martin; ve Alexandria, Virginia merkezli Systems Planning and Analysis bulunuyor.

+90 (553) 313 94 23