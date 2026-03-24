Nükleer denizaltı için 1 milyar dolarlık dev ittifak! Donanma resmen şaha kalkacak
İngiltere, AUKUS ittifakı kapsamında nükleer güçle çalışan yeni nesil saldırı denizaltıları için ABD’den 1 milyar dolarlık devasa bir teknoloji paketi satın almaya hazırlanıyor. Dikey konuşlandırma tüplerinden gelişmiş taktik sistemlere kadar her şeyi kapsayan bu dev anlaşma, Avrupa’nın kuzeyindeki deniz dengelerini İngiltere lehine değiştirecek. ABD’nin de onayladığı bu stratejik adım, NATO müttefikleri arasındaki savunma entegrasyonunu tarihin en yüksek seviyesine taşıyor.